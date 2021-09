美國富翁紀錄片自爆殺人　電影《全為愛》主角原型謀殺好友罪成

美國百萬富翁德斯特(Robert Durst)被控廿年前謀殺好朋友伯曼(Susan Berman),9月17日遭洛杉磯的陪審團裁定一級謀殺罪成。案件10月18日判刑,預計他將面臨終身監禁,不准假釋。德斯特參與一套關於自己捲進三宗謀殺案的紀錄片時「自爆」殺人,後來被捕。



為阻止好友「告密」起殺心

現年78歲的德斯特是紐約地產商繼承者,與死者伯曼自就讀加利福尼亞大學洛杉磯分校的時候已經是好朋友的關係。伯曼是一名作家,她事發時身陷嚴重財政問題。當時已經捲進妻子失蹤案的德斯特給了她5萬美元。

根據檢察官指,伯曼為德斯特偽造妻子失蹤時的不在場證據,她為了向德斯特索取更多金錢,於是威脅將向警察說出實情。2000年12月,當時55歲的伯曼於位於洛杉磯的住所遭近距離開槍,後腦中槍身亡。德斯特一度否認事發時身處洛杉磯,辯稱他前往洛杉磯是為了探望伯曼,到達時於睡房發生她已經身亡。

圖為2020年3月4日,美國洛杉磯的法院審理德斯特的案件期間展示死者伯曼的相片。(AP)

捲三宗謀殺案 殺人掩真相

德斯特只有一宗謀殺案在身,但檢察官認為他謀殺了三人:德斯特的妻子麥科馬克(Kathleen McCormack)、伯曼和一名鄰居。1982年,當年29歲的醫學生麥科馬克於紐約失蹤,相信已經死亡。但德斯特從未就此被起訴,兇案迄今仍然未解。

2000年底,紐約重新調查麥科馬克失蹤案,德斯特獲律師告知要有心理準備被起訴。於是他開始逃亡,聖誕節前夕就發生了伯曼的謀殺案。2001年,他逃往德克薩斯州加爾維斯頓(Galveston),期間殺害了發現他身份的鄰居布萊克(Morris Black)。根據德斯特所指,當時71歲的布萊克手持德斯特的.22口徑手槍,二人爭奪手槍時布萊克意外中槍身亡,辯稱是意外或自衛。但德斯特承認將布萊克肢解,並將屍塊棄置於大海。他最終成功擺脫謀殺罪,但因為將屍體肢解被裁定毀滅證據罪成。

多年以來,德斯特過着逃亡的生活。他逃往德州時,喬裝成為啞的女人,以化名「吉內爾」(Dorothy Ciner)租住平價公寓。期間,他曾「誤闖」男洗手間,點火抽煙時燒着假髮,最終決定放棄喬裝。德斯特於德州因為布萊克的死被控,後來棄保潛逃前往賓夕法尼亞州。有一次,雖然他的車內有3.7萬美元現金和兩支手槍,但他卻選擇行竊偷走雞肉三文治被捕,最終被捕歸案。

紀錄片終揭秘 難逃避法網

德斯特牽涉的謀殺案撲朔迷離,因此成為荷里活電影的題材。賴恩高斯寧(Ryan Gosling)和「蜘蛛女」姬絲汀鄧絲(Kirsten Dunst)主演的電影《全為愛》(All Good Things)正是以德斯特的故事為藍本。德斯特後來聯絡電影製作人,同意接受訪問製作紀錄片。但沒想到紀錄片卻是把他送到監獄的導火線。

HBO紀錄片《黑色豪門疑案》(The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst)的製作人發現了伯曼謀殺案的重要線索。伯曼死後,有人將匿名便條交給警察,上面寫有「屍體」(cadaver)和伯曼的地址。德斯特向製作人稱,只有殺手會寫那張便條。製作人其後拿德斯特一年前寫給伯曼的信件向他對質,除了字跡一樣之外,地址的「貝弗利山」(Beverly Hills)同樣串錯。

最重大的突破就是拍攝期間德斯特「自爆」殺人。他前往洗手間時,自言言語說:「我做了什麼事?……殺了他們全部,當然。」但當時他的麥克風沒有關,清楚收錄了他的自白。2015年,紀錄片最後一集播出的前一日,德斯特逃亡期間於新奧爾良(New Orleans)的一間酒店被捕。他被捕的時候,還為了喬裝戴着乳膠頭套。