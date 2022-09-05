首相很忙！卓慧思當選後第一天怎麼過？可不要重蹈他們的「覆轍」

從發布「最後手段」的核命令到住處，英國候任首相卓慧思（Liz Truss，又譯作特拉斯）9月6日的行程將非常緊湊，也會很快面臨許多重大決定。不知道她會不會像一些前任首相一樣，發生類似的趣事或尷尬事？



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現任首相約翰遜6日會與她一起前往蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡，前者向女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）遞交辭呈，數分鐘後便會接見卓慧思。英女王以往都會在白金漢宮（Buckingham Palace）歡迎新首相，不過今次她一改傳統在巴爾莫勒爾堡公布任命。

這可是打破傳統的一次，因英女王行動不便。對於一次發生類似的情況，已是1908年的事，阿斯奎思（Herbert Asquith）在愛德華七世（King Edward VII）於法國度假期間，於比亞里茨（Biarritz）走完這一個程序。

圖為2016年7月，文翠珊就任首相，覲見英女王伊利沙伯二世並行屈膝禮。（Getty）

該怎麼「親吻」女王？

根據政府研究所（The Institute for Government）解釋，將卸任的首相離開後，即將上任的首相抵達與女王見面並行「吻手禮」，女王會正式允許新首相組建政府。新首相獲任命後，直線前往唐寧街10號。

有關「吻手禮」，有「過來人」說這其實不會發生。工黨前首相白高敦（Gordon Brown）在他的自傳《我的人生，我們的時代》（My Life, Our Times）中說「與傳說相反，女王和她的首相不『親吻』：他們握手。」

前首相貝理雅（Tony Blair）在回憶錄A Journey有另一個說法。他稱當年覲見女王前，一名宮廷官員對他說：「您只需用嘴唇輕輕掃過（女王的手）便可。」這番話令他焦慮不安。數秒後他便走進去，緊張之下他竟被地氈絆到，整個人前傾，雙唇一下子「跌在」女王的手背上，完全做不到官員所建議的「輕掃」效果。

圖為2005年5月6日在英國倫敦白金漢宮舉行的一個場合上，新當選的首相貝理雅與英國女王伊利沙白二世握手。他當時正在覲見女王，請求她允許組建新政府。照片中貝理雅表現得自信從容，外界看不出原來在覲見女王期間，發生過令他尷尬又難忘的小插曲。（Getty）

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除了接受任命的地點不同以往、卓慧思返回唐寧街的路線也不同之外，迅速掌權以及組建政府的機制將一如既往地遵循激烈而有趣的過程。

當她來到首相府後，會被帶至內部一個秘密房間，接着被告知可下達「最後手段」命令，也就是按下核按鈕，或者將發射核武的命令，下達至核潛艇艦長。

2011年6月21日，英國女王伊利沙白二世與時任首相卡梅倫和他夫人共進午餐，慶祝菲臘親王90歲生日。菲臘親王不在圖中。圖為卡梅倫伉儷與女王走下首相府的樓梯。（Getty）

卡梅倫翻箱倒櫃

雖然首相府的職員對於服務「新老闆」十分有經驗，仍難免出現「蝦碌」情況，這些都是卓慧思的「前車之鑑」——例如卡梅倫（David Cameron）在做好「核決定」時竟需尋找用來密封信封的膠水。

研究英國權力交接長達14年的哈登博士（Dr. Catherine Haddon）稱，英國新首相沒像美國總統那樣，有幾個月的時間來準備過渡；美國那邊情況是，候選人11月當選，翌年1月就職。哈登說，其實幕後卓慧思已做了大量工作。她說，內閣辦公室已跟她談過這個過程、討論她的新政府的計劃，以及他們需要公務員在第一天做好準備的、即時的事情。

首相府將是卓慧思的官方住所與辦公地點，那快將成為前首相的約翰遜（Boris Johnson）該怎辦？其實他和他的團隊早在數週前已知悉，他們將遷離首相府，以及在什麼時候搬走。