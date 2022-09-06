卓慧思當選英國首相　民意低飛沒有蜜月期　上任即迎來艱難時刻

英國倫敦這兩天的天氣並不佳，即將就任首相的卓慧思（Liz Truss）可能要在唐寧街10號室內發表她的就職演說，而非傳統在室外發表。不過烏雲密佈不限於天氣，新首相正面臨國內經濟及政治風暴，讓她一上任就迎來最艱難的時刻。



在選戰序幕開始的一個月前，卓慧思反對「施捨」，指向家庭提供直接經濟援助不會是應對目前通脹及能源價格飆升的最佳方式。卓慧思主張減稅和經濟改革，但是，她所追求的戴卓爾模式很快就與現實發生衝突。

財政部已為新首相制訂了一份可供選擇的經濟選項，其中最受歡迎——凍結能源價格，既涉及大量施捨，亦涉及龐大的價格控制。

圖為9月5日，英國首相府唐寧街10號前，因天氣不佳關係記者陣都搭起了雨傘。（AP）

卓慧思正面對的最大挑戰，是英國數十年來最大的通脹及無止境能源價格飆升，控制生活成本是新任首相的重中之重。卓慧思的支持者表示，外界不應該低估她，因她是一位勤奮而能幹的部長，卓慧思幾乎比所有的前任都擁有更多的政府經驗，並有堅定的想法。

然而，政治未站在卓慧思的一邊，YouGov最新的民意調查保守黨落後工黨10個百分點，只有19%的人們表示對她控制生活成本的政策有信心，67%的人表示他們沒有信心。

新領導人通常會在民意調查中會經歷蜜月期，但卓慧思恐怕不會有。YouGov在選戰結束後的即時調查，有50%的受訪者表示對卓慧思勝選感到失望，當中包括33%的「非常失望」，僅有22%的人表示感到高興。

撇開經濟困境不談，卓慧思在試圖鞏固和團結保守黨方面面臨同樣艱鉅的挑戰。她以81,326票對60,399票擊敗了辛偉誠（Rishi Sunak），這比許多分析人士預測的要少。

圖為9月5日，卓慧思勝出黨魁選舉，回到保守黨總部。她將接替約翰遜成為新首相。（AP）

英國最遲會在2025年1月舉行大選，但保守黨在短短六年多的時間裡換了3位領導人，這一事實讓人普遍認為，保守黨沒有領導者可統一黨內聲音，影響保守黨的大選的表現。對工黨而言，反對卓慧思可能比反對辛偉誠更容易。工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）向新任首相表示祝賀後，表示道：「保守黨執政12年，我們只要證明他們只會帶來低工資、高物價和昂貴生活成本就可了。」

工黨已在紅牆（工黨支持區）中發起宣傳活動，海報寫着「卓慧思不會在你身邊」，新任政府只會與人民愈走愈遠。