英女王逝世｜威廉繼承「威爾斯親王」頭銜　被稱為「國王搖籃」

過去長達64年的時間，「威爾斯親王」（Prince of Wales）一詞幾乎等同查理斯（King Charles III）的代稱，如今隨着女王逝世、新王登基，這個重要爵位封號也將交棒，由王位第一順位的威廉王子（Prince William）繼任，成為新一代的威爾斯親王；其妻子凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）也將繼戴安娜（Diana Spencer）之後，成為新一代的威爾斯親王妃。事實上，在查理斯登基前，除了母親是以公主身份即位、祖父因兄長退位意外接班，前三代英王在即位前都曾是威爾斯親王，也讓該爵位被稱為「國王的搖籃」。



這項王室傳統起源14世紀，當愛德華一世（Edward I）在1301年併吞威爾斯後，將這個原屬於當地領袖的爵位，賜與大兒子愛德華王儲，從此成為英國王室一項不成文的習慣。

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只不過，威爾斯親王的爵位並非由王儲「自主擁有」，必須經由在位君主正式冊封，而且該封號僅限男性繼承人擔任、與女性無關，就以剛剛逝世的女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II），登基前雖貴為王儲，但卻從未被受封為威爾斯親王。但在她之前的愛德華七世、喬治五世和退位的愛德華八世三人，都是以親王頭銜登基。

作為國王的搖籃，每一位威爾斯親王在登基前，勢必都有等待時間。查理斯誕生前，擔任親王最長時間的一人，是維多利亞女王（Queen Victoria）長子愛德華、也是後來的愛德華七世（Edward VII），歷經漫長等待後在1902年加冕，可惜只當了9年國王就病逝，享壽68歲。

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但隨着威爾斯親王一詞再次引發關注，威爾斯當地卻發起千人連署，呼籲英國王室停用這個具有征服和殖民統治意味的爵位，「對我們而言，威爾斯親王封號的授予，根本是在傷害威爾斯歷史和傳統，讓我們有被侵犯的感覺。」

未來當威廉正式被冊封後，預計將和父親先前一樣，搬進親王官邸克拉倫斯宮（Clarence House），同時也將公布專屬的新版親王紋章，正式成為未來國家元首人選之一。

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