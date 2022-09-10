英女王逝世｜靈媒預言：查理斯三世在位「最多3個月」或將有危機

英國女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，另譯「英國女王伊麗莎白二世」）在香港時間9日凌晨辭世，享耆壽96歲。今年73歲的查理斯王子（Prince Charles）也終於繼位，成為新任英王查理斯三世（King Charles III）。不過英國知名的靈媒並不看好查理斯三世的「國王生涯」，他在去年就預言，查理斯三世在位期間恐怕只有2至3個月，隨後就會將王位再傳給下一人。



根據《每日星報》報道，英國知名靈媒戴維斯（Deborah Davies）過去曾預言到新冠肺炎爆發、菲臘親王（Prince Philip）辭世等大事。他在去年12月26日時也向媒體表示，英國王室將在不久後「出現巨變」，屆時伊利沙伯二世將因此退位、查理斯繼位成為新任國王，其妻子卡米拉（Camilla）則會受封為王后。

點擊放大瀏覽英女王當年訪港情形、逝世最新相關消息及更多有關她的二三事：

+ 35

不過戴維斯在當時的預言中指出，查理斯最多只會擔任英王2、3個月，隨後便會再將王位傳給長子威廉王子（Prince William），儘管2人的王位交接過程中恐怕會發生一次「憲法危機」，但威廉王子最終仍會成為「史上最偉大的國王」。至於查理斯究竟為何退位？戴維斯並未多加說明。

延伸閱讀：

英國女王辭世／查爾斯三世承諾「盡職如母」！確認卡蜜拉「王后地位」：感謝她17年的協助

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】