英女王逝世｜查理斯繼位　哈里王子與王室融冰有望？

英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）逝世，查理斯三世（Charles III，又譯作查爾斯三世）繼位。他長子威廉王子（Prince William）獲冊封成王儲，次子哈里王子（Prince Harry）同樣成為焦點。



哈里王子在蘇格蘭機場準備登機離開前，走過停機坪向安慰他的機場員工致意，拍了拍對方的肩膀。

這一幕有傳媒拍攝了下來，顯示着哈里的溫暖、和藹可親的一面。哈里王子一直是最受歡迎的王室成員之一，但他與妻子梅根（Meghan Markle）一事，令他與王室關係出現裂痕。哈里卸任王室高級成員，前往美國居住。

圖為9月9日，哈里王子在蘇格蘭機場準備離開時，與機場員工談話，期間拍了拍對方的肩膀。（Getty）

英媒報道，女王最親密的家屬在她彌留時刻趕到她的身邊，哈里是最後一個抵達，也是第一個離開的親人，反映了他已不再是王室核心圈的一員。

英女王過世，哈里出現在英國純屬巧合。哈里和梅根正好從美國返回英國，原本未安排與女王及其他王室家族會面。雖然哈里沒法趕及在女王離開前抵達巴爾莫勒爾堡，但也最少能見祖母最後一面。

隨着王室的大長輩過世，英國王室的動態勢將出現變化。哈里將預定出席女王的葬禮，在盛大國葬舉行的同時，外界正關注哈里與王室的關係是否有緩解跡象。

他的父親，查理斯三世在9日發表第一次演說，希望王室成員的關係可以融冰：「我也想表達我對哈里和梅根的愛，他們將繼續在海外生活。」

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