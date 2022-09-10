英女王的中國情緣：伊利沙伯二世見過哪些中國領導人？

英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II，另譯「英國女王伊麗莎白二世」）星期四（9月8日）離世。這名96歲高齡的長者見證了動蕩與輝煌，經歷了時代的起落。作為英國歷史上在位時間最長的君主，她的在位時間比中國歷史上在位最久的康熙皇帝還多了九年。在位的70年里，她經歷了中英關係的起起伏伏，和中國保持著特殊的情緣。



女王見過的中國領導人

中共1949年建政之後，英國是最早承認中國合法地位的國家之一。兩國在1954年建立代辦級外交關係，並在1972年把這一關係提升為大使級。



時任中國總理華國鋒1979年訪問英國，成為第一位訪英的中國政府首腦。在華國鋒訪問期間，伊麗莎白二世在白金漢宮舉行了盛大的歡迎儀式和招待會。

在華國鋒1979年訪問英國時，伊麗莎白二世在白金漢宮舉行了盛大的歡迎儀式和招待會。（華國鋒紀念網）

在隨後數年時間里，中英兩國關係被香港未來談判主導，雙方的注意力都集中到這個問題上。

1984年12月19日，時任中國總理趙紫陽與英國首相撒切爾夫人在北京簽署《中英聯合聲明》，明確香港主權在1997年7月1日移交中國。



中英關係隨後開啓一段蜜月期。在這段時間里，趙紫陽和胡耀邦分別以中國總理和中共總書記的身份訪問英國，而伊麗莎白二世也在1986年實現了英國君主對中國的第一次訪問。這也是英國女王唯一一次踏足中國大陸。



隨著1997年香港主權移交，中英兩國關係進入一個新的階段。在1998年和1999年，時任中國總理朱鎔基和中國國家主席江澤民分別訪問英國。

江澤民1999年10月訪英，是中國國家元首對英國的首次國事訪問，也是對伊麗莎白二世1986年10月訪問中國的回訪。在白金漢宮舉行的盛大國宴上，伊麗莎白二世提起了一個「巧合」：她與江澤民是同一年出生，按照中國的生肖算都屬虎。



2005年11月，中國國家主席胡錦濤也對英國進行過國事訪問。

2005年11月，中國國家主席胡錦濤也對英國進行過國事訪問。（GettyImages）

朱鎔基之後的兩任中國總理訪英，也都受到伊麗莎白二世的接見。溫家寶和李克強分別在2004年和2014年訪問英國，在溫莎城堡會見英國女王。溫莎城堡是伊麗莎白二世在倫敦郊外的官邸，女王相當一部分時間居住於此。

2004年5月11日，英國女王伊麗莎白二世在白金漢宮會見了正在倫敦進行正式訪問的中國前總理溫家寶。

英國女王伊麗莎白二世在白金漢宮會見了正在倫敦進行正式訪問的中國前總理溫家寶。(中國外交部)

2015年10月中國國家主席習近平訪英期間，女王以超高規格禮遇接待。她在社交媒體推特上的官方賬號，連發五條貼文為此訪預熱，還邀請習近平夫婦出席自己主持的私人午宴。



▼▼▼2015年10月中國國家主席習近平訪英，英女王高規格接待▼▼▼

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女王訪華 遞出遲到390年的信

女王過世後，她在36年前訪華的那段歷史，也被好些中國媒體重新提起。1986年10月12日，伊麗莎白二世的專機降落在北京首都國際機場，她成為第一位訪問中國大陸的英國國家元首。

在這次訪問中，女王會見了鄧小平、胡耀邦、李先念等中國領導人。她和丈夫菲利普親王到訪了北京、陝西、廣東和雲南等多個地區，參觀了故宮、長城、兵馬俑等名勝古蹟。

伊麗莎白二世1986年10月訪華時，和鄧小平會面。（網絡圖片）

▼▼▼1986年英女王訪華，到訪北京、上海、西安和雲南等城市▼▼▼

伊麗莎白二世當時向李先念贈送了一封遲到390年的信。這是伊麗莎白一世在1596年寫給明朝萬曆皇帝的一封信，她希望英中兩國之間貿易能得到發展。但送信的使者遭遇不幸，致使信沒有送到。

伊麗莎白二世贈送這封信時，對李先念說：「幸運的是，自1602年以來的郵政事業已經進步了，您邀請我們到這裡的信件平安地送到了，而且接受這一邀請給了我們極大的歡樂。」

兩次訪問香港

伊麗莎白二世分別在1975年及1986年訪港，受到熱烈歡迎。她首次訪問香港時，曾到中環嘉咸街街市、何文田愛民村等地和民眾親切交流，十分親民、毫無架子。其中，在黃大仙摩士公園泳池的一幕最令人印象深刻。當時，一大群孩童好奇地圍著女王，她則展露燦爛的笑容與孩子們交談。

英女王到摩士公園泳池時，一大群小孩好奇地圍著她，女王則展露燦爛的笑容與孩子們交談。 （香港政府新聞處）

在1986年，伊麗莎白二世結束中國大陸之行後，轉到香港訪問。她在香港紅館觀賞《女皇訪港青年精英大匯演》，香港著名明星成龍、鍾鎮濤、張學友及張國榮輪流上台獻唱，張國榮則有幸以藝人代表的身份與英女王握手。

「漂亮朋友道別亦漂亮」

英國白金漢宮星期四（9月8日）晚間表聲明稱，英女王健康狀況引起醫生憂慮，正接受醫療監察。這則消息使得中國大陸和香港民眾徹夜觀追蹤消息。對於女王的離世，大陸和香港網民紛紛表示哀悼，祝願逝者永享安寧。

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許多香港網民在社交媒體分享伊麗莎白二世1975年首次訪港時的紀念幣和照片，還有些節錄了《皇后大道東》的歌詞紀念她，「這個漂亮朋友道別亦漂亮」。這首著名歌曲由羅大佑作曲、林夕填詞，於1991年發行，歌詞描繪了香港社會在1997年面對主權移交的心情。

羅大佑 蔣志光 《皇后大道東》。（MV截圖）

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在中國大陸，有關英國女王的消息佔據新浪微博熱搜榜。有網民感慨：「這一刻，我無比清晰的感受到歷史的流逝。」



歷史的車輪滾滾向前，很多人們熟悉的老面孔逐漸在人生的舞台上謝幕，尤其當離去的是曾被形容為「國家基石」這樣的人物，難免會讓人對不確定的未來有多一絲不安。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

