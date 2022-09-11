英女王逝世｜威廉哈里跟妻子4人罕有齊現身　溫莎堡外與民眾交談

英國威爾斯親王王儲威廉，聯同妻子威爾斯王妃凱特，以及弟弟哈里王子與妻子梅根，9月10日下午罕有一起現身溫莎堡外面，視察公眾對英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的悼念，並與他們交談。



4人10日下午一起走出溫莎堡的大門時，圍觀的人群隨即歡呼和拍掌。

兄弟兩人均穿着深藍色西裝，繫上深色領帶，而他們的妻子則穿着黑色連身裙和絲襪。4人並肩走着，觀看民眾在城堡門外為已故英女王獻上的鮮花、紙條訊息和貢品。

他們在城堡外逗留了約40分鐘，其間與民眾握手及談話，並接收民眾的花束、禮物及擁抱安慰，不過兩對夫婦並沒有太多互動，4人之後返回溫莎堡。今次是4人自2020年3月英聯邦日以來，事隔約兩年半首次一同公開現身。

The Wales's and the Sussexes have come together to view some of the many tributes for the Queen left by the public outside Windsor Castle. A Palace spokesperson says, "The Prince of Wales invited the Duke and Duchess of Sussex to join him and the Princess of Wales earlier." pic.twitter.com/YCXhu9yRlk — Omid Scobie (@scobie) September 10, 2022

《霍士新聞》（Fox News）引述一名消息人士稱，保安事前不知道兩對夫婦會一起公開露面。肯辛頓宮向People雜誌透露，是威廉邀請哈里夫婦加入他和凱特的行列，一起到溫莎堡外視察公眾對英女王的悼念。

一名王室消息人士稱，這是在王室失去英女王的極其艱難之時，對外展示出成員之間重要的團結。