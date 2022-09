英女王逝世｜威廉王子：祖母陪自己度過人生高低

英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)辭世,結束96年的不平凡人生,孫兒威廉王子(Prince William)9月10日留言悼念,指自己無論是遇到人生的高或低潮時,祖母都是在他的身邊。



英國廣播公司(BBC)報道,獲封為威爾斯親王的威廉王子於網上社交平台留言,表示世界在周四(8日)失去一位非凡領袖,形容伊利沙伯二世對國家、領土和英聯邦的奉獻是毋庸置疑,未來將會有不少她名留青史在位期間的說法。

威廉王子認為,對自己而言,伊利沙伯二世的離世就是失去一位祖母,他在悼念失去對方的同時,亦覺得非常感恩,指自己踏入人生第五個十年時,一直受惠於女王的智慧及肯定。

他亦提到,妻子凱特王妃(Princess of Wales)獲女王教導和支持二十年,三個孩子曾與女王共渡假期,留下終身不忘的記憶。威廉王子稱,人生最快樂和傷感的時刻,女王陪他一齊度過。

英女王逝世:威廉和哈里王子9月10日現身溫莎堡外,觀看民眾留下的悼念花束。(AP)

威廉王子坦言明知這一天會來臨,但可能需要一段時間才體會到生活中沒有祖母的真實感。他感謝女王對自己和家庭的慈愛,以及代表自己世代的人感謝她在公眾生活中展示為民服務和尊嚴,即使雙方來自不同時代,但同樣受用。

他稱祖母曾經留下名句「悲傷是我們為愛付出的代價」(grief is the price we pay for love),大家在未來數周感受到的憂傷,將會是大家敬重這名出眾女王的證明。威廉王子承諾,他會盡一切方式輔助父親查理斯三世(King Charles III),作為懷念祖母的方式。