英女王逝世｜威廉王子：祖母陪自己度過人生高低

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）辭世，結束96年的不平凡人生，孫兒威廉王子（Prince William）9月10日留言悼念，指自己無論是遇到人生的高或低潮時，祖母都是在他的身邊。



英國廣播公司（BBC）報道，獲封為威爾斯親王的威廉王子於網上社交平台留言，表示世界在周四（8日）失去一位非凡領袖，形容伊利沙伯二世對國家、領土和英聯邦的奉獻是毋庸置疑，未來將會有不少她名留青史在位期間的說法。

威廉王子認為，對自己而言，伊利沙伯二世的離世就是失去一位祖母，他在悼念失去對方的同時，亦覺得非常感恩，指自己踏入人生第五個十年時，一直受惠於女王的智慧及肯定。

他亦提到，妻子凱特王妃（Princess of Wales）獲女王教導和支持二十年，三個孩子曾與女王共渡假期，留下終身不忘的記憶。威廉王子稱，人生最快樂和傷感的時刻，女王陪他一齊度過。

英女王逝世：威廉和哈里王子9月10日現身溫莎堡外，觀看民眾留下的悼念花束。（AP）

威廉王子坦言明知這一天會來臨，但可能需要一段時間才體會到生活中沒有祖母的真實感。他感謝女王對自己和家庭的慈愛，以及代表自己世代的人感謝她在公眾生活中展示為民服務和尊嚴，即使雙方來自不同時代，但同樣受用。

他稱祖母曾經留下名句「悲傷是我們為愛付出的代價」（grief is the price we pay for love），大家在未來數周感受到的憂傷，將會是大家敬重這名出眾女王的證明。威廉王子承諾，他會盡一切方式輔助父親查理斯三世（King Charles III），作為懷念祖母的方式。