美國指俄羅斯自2014年來花費逾3億美元　企圖影響外國官員

美國國務院一份獲解密的外交電報顯示，俄羅斯自2014年起，曾秘密花費超過3億美元，以企圖影響外國官員和政治人物，估計涉及二十多個國家。



美聯社報道，有關電報由國務卿布林肯（Antony Blinken）簽署，內容引述一份關於俄羅斯在全球秘密推動支持同情莫斯科政策及政黨。該份電報並沒有點名提名俄羅斯特定目標，但指華府會向指定個別國家提供機密情報。

根據電報內容指，俄羅斯的秘密影響方式與其他已知的外國政府遊說方式不同，是利用前線組織向目標政治人物或事業捐款，包括向歐洲的智庫和位於中美洲、亞洲、中東及北美的國有企業埋手。

今次是拜登（Joe Biden）政府進一步解密俄羅斯的軍事和政治目的情報，包括準確分析俄羅斯可能入侵烏克蘭等。不少拜登政府的國家安全高官擁有應對俄羅斯的詳細經驗，而且曾在俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在2016及2020年干預美國大選時，為華府效力。

一名華府官員拒絕透露俄羅斯懷疑花於烏克蘭問題的費用，但提到莫斯科涉嫌干預阿爾巴尼亞、波斯尼亞及黑山大選的情況。而烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）及官員曾多次表示，普京一直干預烏克蘭政治。