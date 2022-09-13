俄烏戰爭｜俄羅斯或將面臨更多慘敗　烏克蘭也很難取得最終勝利

俄羅斯這幾天在哈爾科夫的失敗可以說是相當慘重，也極其恥辱。這片土地大概有2000-3000平方公里，是俄軍在從基輔等地收縮戰線後，通過4個多月時間，付出了大量兵員犧牲才佔領的。但是這次在烏軍強攻之下，用時僅僅三天左右就全數丟失，這速度實在讓人大跌眼鏡。

更關鍵的是俄軍在撤離過程中一路丟盔棄甲的狼狽，實在是有負「戰鬥民族」的盛名。

另外，這場失敗也暴露了俄軍的幾大根本性問題：一是俄軍在情報收集領域存在嚴重漏洞，對敵方如此重大的局部軍事行動居然一無所知；二是在戰術指揮上（因為情報缺失和對敵情判斷失誤）犯了嚴重錯誤，參謀部未能識破烏軍戰術，中了烏軍聲東擊西的調虎離山之計；三是俄軍前線軍事力量捉襟見肘，已經無法兼顧多處戰場，這也是普京不久前簽署命令要求增補13.7萬新兵的原因。

跟蹤整場戰爭過程，很容易就可以得出一個結論，俄軍此次失敗，以及之前在「全面進攻」遇挫後不得不收縮戰線轉而對頓巴斯和南部地區進行「重點進攻」，絕非一日之寒，它是多方面因素疊加的結果，是一個長期積累的從量變到質變過程。

從俄羅斯方面看，最根本的一點，就是在蘇聯解體後，它的作戰思想、戰場指揮，科技水平、武器系統、情報蒐集等已經支撐不起它的戰略雄心和作戰規劃，與在烏克蘭背後為烏軍提供軍火與情報援助的美國存在迭代差距。

如果俄羅斯不能儘快補上這些短板，可以預見的是，它一定還會面臨更多慘敗，至少會打得非常辛苦，要付出更巨大的犧牲。

一名烏克蘭士兵攜帶一枚未爆炸的俄羅斯空中炸彈。(美聯社照片/ Efrem Lukatsky)

但是，同樣是從目前的戰場態勢上，我們也可以看出來，相對於俄軍佔領的全部土地（約佔烏全部領土的20%左右），此次戰敗丟失部分的比例其實並不大，而且一些關鍵要地和俄羅斯已經政治消化的區域，如頓巴斯大部分地區、克里米亞等還掌握在俄軍手裏。

這就是本文想說的第二點，要看到局部戰場變化，同時也要看到整場戰爭格局，看到在背後支撐戰爭走向的各項關鍵要素。

從整體戰場格局看，俄軍雖然丟掉了一大片佔領區域，在局部戰場狼狽之極，但是畢竟他們還掌握着大部分被佔領地區，而且相對於烏克蘭來說，俄羅斯仍然具有明顯實力優勢。

有人可能說，烏克蘭不是一個人在作戰，它背後還有美國和幾乎整個歐洲，美國和歐洲一定會支持烏克蘭將戰爭進行到底，直到烏克蘭收復全部丟失國土，取得完全勝利。

我對此表示嚴重懷疑。

表示嚴重懷疑的原因：第一是「收復全部丟失國土，取得完全勝利」根本就不在美歐的規劃之內，他們的目的是消耗俄羅斯，拖殘俄羅斯，而不是幫烏克蘭收復國土。

第二是隨着戰爭拉長，歐美對戰爭的態度可能會發生變化。

首先是歐洲，這個地方的厭戰情緒隨着難民問題、通貨膨脹與能源危機等正在不斷醖釀上升，給各國政府帶來越來越大的壓力，在這種壓力下，歐洲能堅持多久，是一個大大的問號。

烏克蘭一名內政部工兵正在收集未爆炸的炮彈、手榴彈和其他裝置。(美聯社照片/ Efrem Lukatsky)

另外就是在美國方面，誰敢保證拜登當局失勢之後，不會立刻停止對烏克蘭的軍事援助？

歷史地看，朝鮮戰爭、越南戰爭、阿富汗戰爭，美國都曾積極參戰，但卻都是堅持數年，在政黨輪換後，因為對戰爭理解變化，不願再為戰爭持續投入而決定撤出。尤其是越南戰爭與阿富汗戰爭，美國在決定撤出時的果斷與無情，根本毫不顧忌當地政權的死活。

這種情況，誰敢肯定不會再在烏克蘭上演？

所以，雖然俄羅斯在戰爭中損失慘重，但是長遠看，從決定戰爭走向的各項關鍵因素看，因為戰爭給歐洲帶來的巨大經濟民生損失，以及歐美選舉制度的不穩定特質，隨着戰爭拉長，烏克蘭的風險遠比俄羅斯更甚。

所以，對烏克蘭澤連斯基來說，最有利的選擇，就是在歐美厭戰情緒尚未普遍蔓延，歐美仍然願意提供軍事援助的時候，見好就收。指望在歐美支持下，收復包括克里米亞和頓巴斯在內的全部失地，幾乎是不可能的。