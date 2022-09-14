習近平乘專機抵達哈薩克展開國事訪問　新冠疫情以來首次出國

中國國家主席習近平乘坐專機於9月14日下午抵達哈薩克首都努爾蘇丹，展開國事訪問行程。這是自新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，習近平首次出國訪問。



央視新聞報道，習近平會出席哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）舉行的歡迎儀式。

習近平這次是應托卡耶夫邀請訪問當地。中國駐哈薩克大使張霄12日稱，習近平今次訪問充分體現中方高度重視中哈關係，也反映出中哈永久全面戰略夥伴關係的高水平。

哈薩克總統新聞處12日指，習近平與總統托卡耶夫會討論加強哈中全面戰略夥伴關係的前景，並指雙方談判結束時，會簽署一些雙邊文件。

哈薩克：圖為2022年9月13日，哈薩克首都努爾蘇丹街頭掛有中國國旗、梵蒂岡國旗、以及哈薩克國旗。（AP）

為何是哈薩克？

哈薩克一直是中方近年地緣政治經營的重點。習近平的「一帶一路」倡議正是在2013年於哈薩克首都努爾蘇丹（Nur-Sultan，時稱「阿斯塔納」）納扎爾巴耶夫大學（Nazarbayev University）首次向世界宣布。其中哈薩克的化石燃料資源、其在中國通往歐洲陸路運輸建築中的關鍵位置，都使之成為中國地緣佈局中所不可或缺的一環。

出訪前夕，習近平13日在哈薩克傳媒發表署名文章，談到要堅定捍衛共同安全，面對錯綜複雜的國際和地區形勢，唯有團結合作，才能共克時艱，破解安全治理難題，又指中方願同哈方深化執法、安全、防務合作，堅決反對外部勢力干涉，共同致力於實現本地區持久和平和長期穩定。

習近平這次中亞之旅也將國事訪問烏茲別克，並出席在烏茲別克撒馬爾罕舉行的上海合作組織峰會，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）也會同場。