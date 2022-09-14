查理斯登基辦公室搬離克拉倫斯宮　英媒：約100僱員或遭解僱

英媒9月13日指，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）逝世、英王查理斯三世（King Charles III）即位之際，查理斯夫婦原本居住的地方克拉倫斯宮（Clarence House）約100名工作人員接獲通知，面臨解僱危機。



根據《衛報》，英女王逝世後，她的兒子查理斯成為英王，作為國王，他和妻子卡米拉（Camilla，Queen Consort）的辦公室會搬遷至白金漢宮（Buckingham Palace）。

這間傳媒稱，在克拉倫斯宮，有多達100名員工，包括某些已在克拉倫斯宮數十年的人，收到可能失去工作的通知。

報道引述克拉倫斯宮發言人稱：「在上週登基後，前威爾斯親王和康沃爾公爵夫人的居所已停止運作」。

卡米拉：圖為2022年3月25日，英國王儲查理斯（右）與妻子卡米拉（左）到訪愛爾蘭卡舍爾岩。（Getty）

這名發言人還說：「雖然某些裁員是不可避免，但我們正努力、緊急地為盡可能多的員工找到替代職位。」

報道引述消息稱，相關人員明顯被震撼到了，每個人都非常生氣，包括私人秘書和高級團隊，自8日以來，所有職員每晚都工作到很晚，以應對這一情況。

克拉倫斯宮共請了101名全職員工，其中私人秘書辦公室有31人，包括私人秘書和助理私人秘書、研究人員和行政人員等。