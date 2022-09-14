英王查理斯三世再次發火　埋怨簽名筆漏墨：受不了這該死的東西

剛即位為英王的查理斯三世（King Charles III，另譯「查理三世」）舉手投足成外界焦點，10日在即位儀式上簽署文件時，才被拍到兩度露出不耐煩神情，13日在一場簽字儀式上，又因為用到漏墨筆而面露不滿。



查理斯三世13日造訪北愛爾蘭的希爾斯伯勒城堡（Hillsborough Castle）時，在鏡頭前簽署訪客登記簿。當他用來簽名的筆漏墨並沾到手時，他當場面露沮喪地說「天啊，我討厭這支（筆）！」說着站起身，將筆遞給王后卡米拉（Camilla，另譯「卡蜜拉」）。卡米拉則說「哦，看，到處都是」，查理斯則擦了擦手指，邊走邊說：「我受不了這該死的東西……每次都很臭。」

"I can't bear this bloody thing!": King Charles' signing ceremony at Northern Ireland's Hillsborough Castle made one thing clear – even royalty can't escape the frustration of an inadequate pen. pic.twitter.com/nzygNTLslX — CBS News (@CBSNews) September 13, 2022

此外，查理斯三世簽完後，與一名幕僚核對才發現簽錯日期，幕僚告訴他是9月13日，而不是9月12日。

查理斯三世在英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯英國女王伊麗莎白二世）駕崩後展開英國之旅，走訪蘇格蘭、北愛爾蘭和威爾斯，除了領導對英女王的哀悼之外，同時也向各地區做出身為英國新君主的承諾。

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