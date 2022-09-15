英女王遺體保存揭秘：傳防腐曾出問題　一位女王頭身「爆炸」

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯英國女王伊麗莎白二世）的靈柩在14日下午移至西敏廳，同時開放民眾瞻仰至19日，其間她的遺體該如何保存也成為討論焦點。專家指出，英女王的靈柩是襯鉛（lead-lined，內部以鉛作襯裏）的，可以有效隔絕空氣和水氣，減緩遺體腐化速度。



根據《每日星報》報道，英女王的靈柩從14日至19日開放民眾瞻仰，預計將吸引超過70萬人前往，而在這段期間內，英女王的遺體如何保存也成為關注的焦點。專家指出，目前尚不清楚英女王的遺體是否有進行防腐處理，但其靈柩是襯鉛的，可以有效隔絕空氣和水氣，減緩遺體腐化速度，且重量也會明顯加重，需要至少8個人才扛得起來。

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過去的君主都會將遺體進行防腐處理，通常是在動脈中注入防腐劑，但據傳1603年英女王伊利沙伯一世（Elizabeth I）的防腐處理就曾出現問題，導致遺體在室溫下放置3個星期後出現爆炸（編按：女王的侍女Lady Elizabeth Southwell事後寫道，聽到棺本傳出碎裂的巨響、女王的身體和頭「爆炸」了，這是因為人死後遺體自然產生的氣體）。由於這個傳聞，讓維多利亞女王（Queen Victoria）拒絕在死後進行防腐處理，因此她在1901年過世時，工作人員僅能在靈柩周圍撒上木炭減緩氣味和吸收水分。

事實上，伊利沙伯二世的靈柩之後也不會埋入土裏，而是會存放在聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）內，與丈夫菲臘親王（Prince Philip）、父親喬治六世（King George VI）、母親伊利沙伯王太后（The Queen Mother）及妹妹瑪嘉烈公主（Princess Margaret）同眠。

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