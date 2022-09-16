英女王逝世｜中國官員據報被拒進入西敏寺　未能瞻仰英女王靈柩

美國《POLITICO》（政客）報道，指中國官員代表被拒進入西敏寺，瞻仰英女王的靈柩。中國代表仍料可出席英女王的葬禮，但事件反映英國議會對中國採取的強硬立場。



《POLITICO》報道指出，所有獲邀參與英女王葬禮的代表，都可在19日前前往西敏寺，瞻仰英女王的靈柩。英女王在9月8日逝世，她的靈柩現存放在西敏寺大廳中供民眾瞻仰悼念，直至19日舉行國葬。

圖為9月15日，英國西敏寺。英女王靈柩現存放在西敏寺，至19日將在西敏寺舉行葬禮。（AP）

但由於西敏寺大廳是國會的一部分，國會發言人擁有權力，報道指下議院議長賀立紳（Lindsay Hoyle）拒絕了中方官員進入西敏寺的請求。原因是中方過去曾以西方譴責中國在新疆打壓維吾爾族為由，向英國議員實施制裁。

在中方實施相關制裁後，英國國會禁止了中國駐英國大使鄭澤光進入議會，並指在制裁仍然生效時，禁令將持續有效。

工黨上議院議員肯尼迪（Helena Kennedy）表示，北京應被禁止出席英女王的葬禮，因中方攻擊英國的議會和憲法制度。

英國外交部起草了女王葬禮的邀請函，中國主席習近平獲邀請出席葬禮，中方預料派遣國家副主席王岐山參加。新華社報導指國務委員兼外長王毅，在英國駐北京大使館為女王簽弔唁書，並默哀一分鐘。

報道指中國代表預料仍可出席英女王在西敏寺舉行的葬禮，但事件反映英國議會與新政府同樣對中國採取強硬立場。首相卓慧思（Liz Truss）表明將承認北京打壓維吾爾族為「種族滅絕」，並被指有意把中國定位為與俄羅斯同級的「迫切威脅」。