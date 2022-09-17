英女王逝世｜澳洲走向共和？　前總理吉拉德：言之尚早

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）日前離世，國葬舉行在即，大批民眾在倫敦排隊，希望進入西敏宮瞻仰靈柩，當局9月16日指，民眾可能要排隊24小時才可入內，但仍無阻人龍不斷加長。

伊利沙伯二世七十年在位剛落幕，身為英聯邦成員國之一的澳洲再次蘊釀「脫英」，成為共和國。不過前總理吉拉德（Julia Gillard）認為，目前並不是討論有關問題的時機。



澳洲SBS新聞報道，自稱「共和死忠」的吉拉德接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，自己一直認為伊利沙伯二世的時代結束時，民眾必然會慎重和從容不迫地回顧女王生前的貢獻。至於走向共和一事，她承認目前不是討論時間，但相信在未來數年會開始討論。

吉拉德表示，澳洲對上一次討論成為共和國一事並不成功，主要是因為在共和模式上有爭議，因此今次需要解決和討論多個問題，稱要謹慎處理。

英國王室曾表示，澳洲或其他英聯邦國家是否走向共和，都應交由這些國家的民眾決定，因此不會介入。而除了澳洲，牙買加早前亦有意推動憲法改革，正式成為共和國，當地早前的民意調查顯示，超過一半受訪牙買加民眾支持「脫英」，伊利沙伯二世的離世則可能加快有關計劃。