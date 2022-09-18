持續更新｜台東發生6.8級地震全台有感　花蓮大橋整條斷裂

台灣台東縣昨天（17日）晚上9時41分發生黎克特制6.4級地震，且餘震不斷。台灣中央氣象局通報，今日（18日）下午2時44分，台東縣池上鄉再發生規模6.8級地震，地震深度7公里，全台有感，最大震度池上6強；台北市最大震度3級。



強震過後花蓮紛紛傳出災情，花蓮玉里一處7-11樓房倒塌，樓房內有人目前救援中。警方表示傷亡未明。

台鐵表示，台鐵花東線東里站因月台崩坍壓到一輛列車（420次柴電自強），目前路線不通，正在處理中，是否有傷亡也還要再調查。

台鐵花東線東里站因月台崩坍壓到一輛列車（420次柴電自強），目前路線不通，正在處理中。（ETtoday新聞雲）

台媒《ETtoday新聞雲》報道，花蓮玉里鎮高寮大橋整條斷裂，從影片可見現場情況相當嚴重，目測橋上沒有車輛，傷亡未知。花蓮玉里鎮高寮大橋是台9線與縣道193線間重要的交通橋梁。

台中捷運發出警報，宣布今日下午至3時46分止，中捷全線暫停營運。因應地震，高雄捷運全線列車也先暫停行駛，於下午3點44分恢復正常營運。

台灣中央氣象局測報中心主任陳國昌表示，這次6.8級地震才是主震。昨晚到今日約70幾次的地震都屬於前震，推估後續不會再有更大規模的餘震。

日本美國發出海嘯警報

日本氣象廳在當地時間3時44分就宮古島・八重山地方發出海嘯注意警報（津波注意報），稱海嘯在當地時間下午4時抵達，最高高度可能是1米。

海嘯注意警報是氣象廳預測將由地震引發高達0.2米以上的海嘯時，所發布的海嘯注意警報・警報訊息之一。

美國國家海洋及大氣管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA）亦就台東7.2級地震，在香港時間下午2時52分發布海嘯威脅（threat）的警示。

在今天下午1時19分，台東縣池上鄉也發生黎克特制5.9級地震，地震深度11.1公里，最大震度花蓮縣達5強。