迪士尼推出24天環球包機旅程　團費86萬玩盡所有樂園據點名額75位

隨著新冠肺炎疫情逐漸趨緩，世界各國也逐漸開始恢復旅遊熱潮了，主題樂園界的霸主——迪士尼也宣布即將推出超狂的私人包機行程，將暢遊迪士尼位於全球 12 所樂園據點，包括美國、日本東京、中國上海、香港以及法國巴黎，全都一手包辦玩透透！



迪士尼 VIP 級待遇，全球限量 75 位名額！

24日23夜環球旅程，點圖細看行程安排和每日景點↓↓↓

+ 20

VIP 行程還能參訪印度泰姬瑪哈陵、開羅金字塔以及艾菲爾巴黎鐵塔三處

除了迪士尼樂園之外，這套 VIP 行程還另外加入了迪士尼工作室的參訪，外加印度的泰姬瑪哈陵、開羅金字塔以及艾菲爾巴黎鐵塔三處的文化之旅行程，整趟行程預計為 24 天，預計將在 2023 年 7 月 9 號出發，由冰島航空的波音 757 飛機負責承載顧客。

口袋夠深嗎？奢華旅行團定價超過86萬！

當然，如此高規格的行程價格當然也不會太親民。目前迪士尼宣布單人定價為 109,995 美金，換算下來超過港幣 86 萬元！全球限量 75 位名額，已開始開放報名。各位口袋很深的網友們，是否也覺得有點心動了呢？

延伸閱讀：

抖音百萬博主「泰國肥猫」與舅舅鬧翻不再合作，親揭舅舅男友小紅的恐怖惡習！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】