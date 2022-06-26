迪士尼推出24天環球包機旅程 團費86萬玩盡所有樂園據點名額75位
撰文：COOL潮流生活網
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隨著新冠肺炎疫情逐漸趨緩，世界各國也逐漸開始恢復旅遊熱潮了，主題樂園界的霸主——迪士尼也宣布即將推出超狂的私人包機行程，將暢遊迪士尼位於全球 12 所樂園據點，包括美國、日本東京、中國上海、香港以及法國巴黎，全都一手包辦玩透透！
迪士尼 VIP 級待遇，全球限量 75 位名額！
24日23夜環球旅程，點圖細看行程安排和每日景點↓↓↓
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VIP 行程還能參訪印度泰姬瑪哈陵、開羅金字塔以及艾菲爾巴黎鐵塔三處
除了迪士尼樂園之外，這套 VIP 行程還另外加入了迪士尼工作室的參訪，外加印度的泰姬瑪哈陵、開羅金字塔以及艾菲爾巴黎鐵塔三處的文化之旅行程，整趟行程預計為 24 天，預計將在 2023 年 7 月 9 號出發，由冰島航空的波音 757 飛機負責承載顧客。
口袋夠深嗎？奢華旅行團定價超過86萬！
當然，如此高規格的行程價格當然也不會太親民。目前迪士尼宣布單人定價為 109,995 美金，換算下來超過港幣 86 萬元！全球限量 75 位名額，已開始開放報名。各位口袋很深的網友們，是否也覺得有點心動了呢？
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