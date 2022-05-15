韋史密夫難再演《阿拉丁》燈神？傳迪士尼欲以這「肌肉猛男」取代

原本在荷里活形象不算差、人氣也還不弱的韋史密夫，由於在奧斯卡頒獎典禮上的掌摑風波，讓自己變成歐美主流民意討伐的目標，手上一堆新片不是喊停就是延後，讓他擔憂演藝事業就此中斷，現在更有令他不會開心的風聲傳出，迪士尼有可能考慮在真人版《阿拉丁》的續集影片把他換掉，改找其他演員接手他在首集中扮演的精靈，目前傳出呼聲最高的將是「The Rock」狄維莊遜。



荷里活過去不乏藝人鬧出醜聞後被影片換角的事件，像是尊尼特普（Johnny Depp）普丟掉《怪獸與鄧不利多的秘密》演出機會，奇雲史柏西（Kevin Spacey）在《紙牌屋》拍畢的畫面全部被廢棄不用，改由基斯杜化龐馬（Christopher Plummer）重演等。

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各大影片公司對於藝人的形象反應最敏銳的就是迪士尼與華納，尊尼特普本來已談妥2250萬美元主演《魔盜王6》，不過在安芭赫德控訴他是「家暴男」後，《魔盜王6》胎死腹中，《阿拉丁2》也是迪士尼有計劃會拍攝的影片，按照他們過去的原則，韋史密夫的精靈就算再搶戲、是首集賣座的大功臣，續集中恐怕很難再有他的位置，「換角說」固然沒有很確定的證據，也不是沒有可能，況且「巨石」狄維莊遜才跟他們合作過《幻險森林奇航》，並非完全陌生，又正當紅搶手，拿狄維莊遜來換掉威爾，亦是有幾分可信度。

韋史密夫想要平安度過這場被換角的危機，只能期待《阿拉丁2》籌備過程拉長一些，等到他的掌摑風波隨着時間逐漸被人淡忘，觀眾和業界又能接受他之後，迪士尼就沒有立刻換角的必要。就怕掌摑的殺傷力持續太久，到《阿拉丁2》籌拍時還沒完全落幕，韋史密夫可能就真的要跟精靈一角說再見。

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