拜登表態願協防台灣　美印太協調員坎貝爾：總統意思很清楚

美國總統拜登（Joe Biden）9月18日表示，假如中國侵犯台灣，美國部隊將會出面防衛。白宮其後表示，這並非美國正式的政策，美國對台政策沒有改變。



拜登18日出席接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）電視節目《60分鐘》，當被問及美軍是否會防衛台灣時，拜登回答：「是的，如果事實上發生前所未有的攻擊的話。」

英媒指，白宮發言人其後稱：「總統之前已說過，包括今年較早前在東京（Tokyo）。他（當時）也明確表示，我們的台灣政策沒有改變。這仍是真的」。

北美華文傳媒《世界日報》引述曾任職美國防部的新加坡國立大學客座高級研究員唐安竹稱，「外界總想要過度解讀總統的談話」，從美國防衛具體本質來看，華府未必派兵前往台灣。

坎貝爾：總統意思很清楚

白宮國家安全委員會（NSC）印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）19日在紐約出席卡內基國際和平研究院（Carnegie Endowment for International Peace）活動時被問道，這是拜登第4次做出類似發言，也是白宮4度「收回」總統發言，究竟美國政策有沒有改變。

拜登4度表態願協防台灣

2021年8月18日：拜登稱中國若武力侵台灣美國會出兵防衛

2021年10月21日：拜登稱大陸攻擊台灣美國就幫台灣

2022年5月23日：拜登稱中國倘攻台美國會軍事回應「這是我們已作出的承諾」

2022年9月15日：拜登稱中國若武力侵台灣美國會出兵防衛

康貝爾表示，他不認為把白宮發言稱作「收回總統言論」是恰當的作法，拜登發言意思很清楚（Speak For Themselves）。

台灣表示感謝

對此，台灣外交部19日表達誠摯感謝，並強調自拜登政府上任以來，已一再重申美國對台灣的安全承諾，台灣將持續強化自我防衛能力，堅定對抗威權主義的擴張與侵略。

中方提出嚴正交涉

中國外交部發言人毛寧19日則在例行記者會上表示，中方已向美國提出嚴正交涉，保留採取一切必要措施應對分裂國家活動的權利。

毛寧稱：「我們願意盡最大努力爭取和平統一。同時，我們不會容忍任何旨在分裂國家的活動。」

她還敦促美方「慎重妥善」處理涉台問題，不要向台獨分裂勢力發出「錯誤信號」，警告美方不要嚴重損害中美關係和台海和平。