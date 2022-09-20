中國富商用2.2億元買下新加坡藝術品儲藏中心Le Freeport

在新加坡樟宜機場附近免稅區營業的高安全珍品及藝術品儲藏中心Le Freeport，已被一名從事加密貨幣採礦業務的中國富商的公司以4000萬坡元（約2.2億港元）買下。



彭博社報道引述知情人士說，這名中國富商是加密貨幣採礦平台比特小鹿（Bitdeer Technologies）的創辦人及掌控股東吳忌寒。比特小鹿的總部設在新加坡。

吳忌寒是從瑞士藝術品經銷商和創辦人布維耶（Yves Bouvier）領導的股東那裏，收購了這個存放藝術品、貴重寶石和金銀條的儲藏中心。

這個儲藏中心被譽為「亞洲的諾克斯堡」（Fort Knox），是亞洲首個世界級的珍品和藝術品儲藏中心。官方資料顯示，比特小鹿旗下公司目前掌控著Le Freeport。

圖為新加坡藝術品儲藏中心Le Freeport的內貌（FB@Le Freeport Singapore）

博維耶的一名代表拒絕置評。吳忌寒是在簡訊回覆彭博社的詢問時，證實這項交易。根據官方記錄，這項收購在7月發生。

博維耶多年前便一直在嘗試賣掉Le Freeport（前稱Singapore Freeport）。吳忌寒被視為加密貨幣市場最有影響力的人之一，聯合創辦了世界最大的加密貨幣採礦公司比特大陸（Bitmain Technologies）。目前是新加坡永久居民的吳忌寒，在把比特小鹿從比特大陸分拆出來後，已不再掌控比特大陸，但仍保留對比特小鹿的掌控權。

根據彭博社，吳忌寒的收購價遠低於打造Le Freeport設施的1億坡元（約5.57億港元）成本。Le Freeport是在2010年開幕。

本文獲《聯合早報》授權轉載

