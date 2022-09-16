新加坡副總理：東盟和中國可加強經貿及航空互聯互通

新加坡副總理兼經濟政策統籌部長王瑞杰9月16日指出，東盟（ASEAN）和中國可加強經貿和航空互聯互通，並在數碼和綠色領域建設未來經濟，進一步加強東盟和中國的夥伴關係。



王瑞杰在第19屆中國—東盟博覽會開幕式上作視像致詞。

他指出，這場會議在全球歷史上充滿不確定性的時刻召開，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍是不確定性和破壞性的重要源頭；在歐洲、亞洲和大國之間，地緣政治緊張正以令人擔憂的速度升級；氣候變化也成為更緊迫的危機，需要更有力的全球集體行動；能源價格上漲、供應鏈持續中斷，也讓經濟復蘇放緩。

王瑞杰說，在每個國家和世界各地，人們都在面對各種挑戰，有各種關注點。「要為全人類構建一個更美好的共同未來，我們必須加強合作，因為沒有一個國家能單獨應對這些挑戰。」

他認為，世界必須構建更多合作平台，這些平台能把精力導向建設性的關係和更強的合作，也能一起構建共同未來，催化出能實現這些結果的行動，而東盟—中國夥伴關係就是這樣的平台。

2021年是東盟和中國建立對話關係30周年。在2021年的東盟—中國特別峰會上，雙方正式把東盟—中國關係升級為全面戰略夥伴關係。

王瑞杰指出，在努力促進區域經濟一體化時，經濟合作是東盟—中國牢固夥伴關係的關鍵支柱。東盟和中國目前是彼此最大的貿易夥伴，本區域也是全球最大貿易區——《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的一部分。目前雙方也在努力爭取東盟—中國自由貿易區的新一輪升級，這也是東盟—中國關係的基石。

王瑞杰說：「這些努力將促進我們的經濟，並為我們的工人和企業創造新的機會。」

王瑞杰在致辭時也提出進一步加強東盟和中國夥伴關係的兩點建議。

首先是加強互聯互通。他認為，東盟和中國可以合作，充分發揮由新加坡和中國發起的重慶互聯互通項目—國際陸海貿易新通道的潛力。

王瑞杰說，這個通道通過廣西欽州港，為中國西部和東南亞之間建立直接聯繫，讓本區域受惠。作為一個多模式、多方位的經濟紐帶，它節省運輸貨物和提供服務的時間和成本，加強供應鏈的韌性。

他也指出，在新冠肺炎疫情大流行期間，陸海新通道被證明是一個能替代傳統貿易路線的可行方案，2022年上半年的貨運量同比增長30％。

王瑞杰也說，同樣重要的是航空上的互聯互通。他說：「在我們走出新冠肺炎疫情大流行之際，應該進一步放開東盟—中國航空運輸協定，支持民航和旅遊業。」

第二個建議是在數碼和綠色領域建設未來經濟。王瑞杰說，數碼經濟是未來的重要基石，而新冠肺炎疫情大流行為推動綠色復蘇提供機會。

他指出，東盟和中國在這方面取得良好的進展，雙方近期批准落實東盟—中國數碼經濟合作夥伴關係的行動計劃，以及2020年東盟—中國數碼工作計劃；雙方也在2021年發布關於加強中國—東盟綠色和可持續發展合作的聯合聲明。王瑞杰認為：「這些都是重要的步驟，能夠堅實基礎，發展一個更加數碼化和綠色的區域經濟。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

