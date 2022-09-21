會晤莫迪後再談俄烏戰爭　普京有何「下一步」？

9月16日，印度總理莫迪（Narendra Modi）出席上海合作組織峰會期間，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲亭或蒲廷）舉行會談。

據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報道，莫迪向普京當面表示，現在不是戰爭的時代，希望和平早日到來，且發展中國家皆為糧食、供應鏈的安全感到擔憂；普京則以「親愛的朋友」稱呼莫迪，表示理解對方在俄烏衝突上的立場和憂慮，「大家都希望儘早結束戰事」，但戰火難止的責任在於烏克蘭，是基輔方面持續拒絕談判，一心只想在戰場上達成目標。

上述內容讓西方媒體多了不少宣傳素材，例如將普京的「希望儘早結束戰事」單獨摘出後，配合9月10日以降的哈爾科夫（Kharkiv）挫敗，渲染了「俄羅斯怯戰」、「俄軍有意退出戰場」的輿論氛圍。

然而16日當天峰會結束後，普京的會後談話展現了相反意象。針對各方熱議的哈爾科夫撤退，普京笑道「基輔當局宣佈，他們已經啟動反攻行動，讓我們看看它是如何發展的、如何結束的」，顯然有意展現「泰山崩於前而色不變」的遊刃有餘，這也是普京首次公開回應哈爾科夫的戰線變化；而針對是否調整「特別軍事行動」目標，普京則表示「計劃不會調整」，且行動的主要目標便是「解放頓巴斯」全境，意即拿下烏克蘭東部的盧甘斯克與頓涅茨克兩地，前者如今已被俄軍完全控制，後者則仍有部分地區為烏軍所控。

綜上所述，普京16日的峰會後談話有兩大重點：「不急着結束戰爭」、「特別軍事行動目標不變」；但回顧2月24日以降的俄軍動態，俄羅斯對烏克蘭戰場的戰略訴求，其實已在無法速戰速決的現實下，逐步發生了變化。

圖為俄羅斯克里姆林宮發圖，可見中俄領袖在烏茲別克出席上合峰會期間進行會晤，圖為是俄羅斯總統普京。（AP）

從「恐嚇行軍」到實質佔領

首先，在4月18日宣佈進入「行動第二階段」前，俄羅斯原本的盤算，應是通過軍事行動擊潰基輔作戰意志、策反烏克蘭內部親俄勢力，使得澤連斯基（Volodymyr Zelensky）政權瓦解。簡言之，便是要通過軍事行動的威嚇力，迫使烏克蘭接受俄方一系列政治要求，且簽約對象不一定要是澤連斯基。

故2月24日「特別軍事行動」正式開始後，俄方先是以導彈大面積空襲了烏克蘭各處軍事設施，接着派出地面部隊從俄羅斯、頓巴斯等多個方向發起攻勢，形成在烏克蘭東北部、東部、南部同步作戰的局面；此外，俄軍也由白俄羅斯借道南下，直插烏克蘭首都基輔形成包圍。整體來說，俄軍在烏克蘭的首波攻勢僅僅出動不到5萬兵力，卻拉開了上千公里戰線，顯然更多是要進行「恐嚇行軍」，以迫使基輔生亂、同意與俄羅斯進行談判。

而綜觀俄方提出的談判條件，其目標顯而易見：形塑一個「芬蘭化」的烏克蘭。2月24日「特別軍事行動」啟動時，普京便曾揭示行動兩大主軸：讓烏克蘭「去軍事化」和「去納粹化」；3月7日，俄方首提停火四點：烏克蘭去軍事化、承認克里米亞屬於俄羅斯、承認頓涅茨克和盧甘斯克獨立、修憲去除加入北約的內文並放棄加入「任何聯盟」。

3月10日，在土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）牽線下，俄烏外長於土耳其安塔利亞進行2小時會談。據烏克蘭媒體《每周鏡報》（Зеркало недели）3月12日披露，俄方在此次會談上提出了6點停戰條件：第一，烏克蘭放棄加入北約的要求，保持中立地位，俄羅斯將保證烏克蘭的安全；第二，將俄語作為烏克蘭的第二官方語言，取消所有對俄語的限制；第三，承認俄羅斯對克里米亞半島的主權；第四，承認「頓涅茨克共和國」和「盧甘斯克共和國」獨立；第五，烏克蘭去納粹化，禁止極端民族主義、納粹和新納粹政黨，廢除現行美化納粹和新納粹的法律；第六，烏克蘭去軍事化，烏克蘭完全放棄進攻性武器，成為非軍事化國家。

烏克蘭外交部長庫列巴和俄羅斯外交部長拉夫羅夫（左）3月10日在土耳其安塔利亞進行面對面會談期間握手。（AP）

綜上所述，俄羅斯對烏克蘭的戰後秩序構想共有四大重點：讓渡部分領土、外交中立、限縮軍備、打擊極端反俄情緒。

然而上述「芬蘭化」條件的落地面臨了現實困境。首先，或許是情報體系辦事不力、又或是莫斯科未能體察烏克蘭整體政情，此次「特別軍事行動」的開展，明顯高估了烏克蘭內部的親俄民意與勢力，以至俄方以為「恐嚇行軍」便足以動搖澤連斯基政權；隨後，在初始軍事施壓不足、烏方內部又反俄情緒高漲的情況下，俄羅斯所提條件在一定程度上成了「自說自話」，無法在烏克蘭內部引起相對正面的呼應。

而眼見多方閃擊戰無法擊潰烏克蘭的抵抗意志，俄軍只能由「恐嚇行軍」轉為實質佔領，開始將各線軍力集中到頓巴斯地區，與烏軍的堅挺軍事防線展開正面對決，最終成功打通了連貫克里米亞、頓巴斯地區的陸橋，形成約有五分之一烏克蘭領土為俄所控、並與俄羅斯實質相連的局面。

然與俄軍推進形成強烈對比的，是「芬蘭化」構想的逐步蒙塵。「特別軍事行動」之初，普京還曾公開表示，行動目標是對烏克蘭「去軍事化」和「去納粹化」；然而9月16日面對媒體提問是否調整「特別軍事行動」目標時，普京雖表示「計劃不會調整」，卻稱行動的主要目標就是「解放頓巴斯」，避談了「去軍事化」和「去納粹化」等符合初始「芬蘭化」構想的主張。畢竟「芬蘭化」的關鍵，是小國實行符合大國要求的一系列政治改造，然而眼下俄烏談判已然無疾而終，俄軍短期之內又無發通過軍事佔領擊潰烏克蘭的抵抗意志，「芬蘭化」的構想自然陷入困境。

一名烏克蘭軍人在俄軍遺下的坦克上遊走。（AP）

冬天來臨與普京的下一步

綜觀如今俄烏戰局，可以發現普京仍希望滿足兩個長遠目標：迫使烏克蘭投降停戰、維持俄羅斯內部的政治與社會穩定，並竭力在兩者之間求取平衡。

對普京而言，「特別軍事行動」不僅賭上了俄羅斯國運，也賭上了自己的政治生命。從一開始俄軍發動多方向閃擊戰來看，普京應是認為這場賭注勝券在握；而後即便現實發展重挫了「芬蘭化」構想，在俄軍打通連接頓巴斯與克里米亞的陸橋後，普京仍能以此戰果向國內交代：「特別軍事行動」並非一事無成，只要俄軍堅持推進，烏克蘭總有一天會撐不住投降，俄羅斯不必走到全國總動員這一步。

然而9月10日以降的哈爾科夫挫敗，在一定程度上誘發了俄羅斯的內部質疑，從而打亂了普京的平衡節奏。從戰場整體格局來看，俄軍在哈爾科夫戰線的撤退，乃是源於北部兵力的相對薄弱，畢竟此前的烏軍大反攻都集中在南部的赫爾松（Kherson）戰線上，故面對烏軍忽在北境發動突襲，寡不敵眾的俄軍只能大幅後撤，以避免慘重死傷。由此視角觀之，哈爾科夫的戰線變動既不算純粹的「軍事潰敗」，也難稱主動的「戰線收縮」，而是介於兩者之間的軍事互動產物。

然而西方與烏克蘭藉此發動了宣傳戰，營造俄軍「兵敗如山倒」的風向，俄羅斯內部也出現了部分質疑聲音，前國家杜馬副主席納德茲丁（Boris Nadezhdin）便於節目上抨擊，稱普京「遭到誤導」，並表示俄羅斯接下來只有兩條路可選：全國總動員，或是與烏克蘭和談。此一發言當然引發不少批評，卻也因此讓「全國總動員」成為熱門話題。

烏克蘭總統澤連斯基9月14日到獲收復的東北部戰略重鎮伊久姆視察，並參與升旗儀式。（AP）

平心而論，不全國總動員、僅憑職業軍人撐起俄烏戰場，在西方持續軍援烏克蘭、北約情報體系下場支援的局面下，確實相當艱辛。但全國總動員的風險同樣不低。普京之所以始終堅持俄烏戰爭是「特別軍事行動」，便是不希望行動無限升級，影響俄羅斯的內部穩定。一旦宣佈總動員，俄羅斯平民便要面對家人父兄戰死沙場的現實，社會經濟運作也必受影響，普京自然不可能再維持高漲的民意支持。

故對普京來說，除了「主動停戰與烏克蘭和談」等形同政治自殺的選擇外，眼下還有三個相對可行的選項。第一，堅持不全國總動員，付出部分政治威望受損的代價進行戰線收縮，藉此集中軍力發動冬季猛攻，再搭配俄方對歐洲持續進行的「斷氣戰」，有機會迫使歐洲在高通脹、高電價引爆大規模示威的困境下，放棄對烏克蘭的軍事與經濟支援。如此一來即便澤連斯基有意再戰，烏方內部也可能爆發譁變或政變，俄烏將有機會重回談判桌，烏克蘭也將被迫重新考慮接受「芬蘭化」的相關方案。

第二，進行「有時限」的全國總動員，呼籲民眾相忍為國、成敗在此一舉，同時搭配「斷氣戰」。但對普京來說，此舉的政治風險高於戰線收縮，形同是將「核冒險」外的底牌打了出來，各界都將猜測俄羅斯是否已山窮水盡，且若總動員後戰場仍無顯著起色，導致動員時間不斷拉長，普京政權將有高概率遭民意反噬，克里姆林宮的對內宣傳與維穩投入必會連帶提高。

第三，暫時放棄與烏克蘭形成「芬蘭化」的政治談判結果，一如普京16日所述，專注於「解放頓巴斯」，同時固守扎波羅熱、赫爾松等地，避免連通克里米亞與頓巴斯的陸橋被截斷。如此一來，待到俄軍拿下頓巴斯全境後，此一階段性成果將可對內交代，畢竟「解放頓巴斯」不僅象徵俄羅斯在烏東成功「去納粹化」，也意味烏克蘭失去了高產值的重工業精華區；在此期間，亦可同步推動赫爾松等俄佔區公投入俄，正式支解冷戰結束以降的烏克蘭，使其永遠無法以完整版圖的形式加入北約或歐盟。但這一選項同樣有風險，即俄烏雙方缺少停火協議與談判，導致前線無法停戰、永不安寧，即便頓巴斯成功被解放、赫爾松等地公投入俄，人民仍有可能活在被炮火攻擊的恐懼下。

不論莫斯科最終選擇哪一方案，普京的下一步，都牽動着俄羅斯與烏克蘭的國家命運。

【普京下一步Q&A】