泰國自由行｜30日疫情緊急狀態結束　10月起入境不需出示疫苗證明

撰文：許懿安
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泰國新冠疫情管理中心（Centre for COVID-19 Situation Administration）稱，因為由於新冠病毒不危險，9月23日同意在30日結束新冠肺炎疫情緊急狀態，入境旅客10月起不須出示接種疫苗證明。

此外，症狀輕徵或無症狀病人都不用接受隔離。人們也可參加人多的活動而無需出示疫苗接種證明。

泰國旅遊局（TAT）8月31日表示，CCSA已批准TAT的提議，把國外旅客逗留泰國的期限延長。泰國內閣已批准免簽證入境的遊客，可在泰逗留45天（此前是30天），有獲得落地簽證資格的遊客可逗留30天（此前是15天）。政府希望此舉有助促進旅遊旺季市道。

這項簽證新制2022年10月1日至2023年3月31日生效。這是正值有大批來自洲美的旅客前來泰國避寒之際。

政府發言人阿努差（Anucha Burapachaisri）稱， 2022年來，約有500萬外國遊客抵達泰國，其中僅9月就有約100萬。政府估計，到2022年底，外國遊客人數將達到1000萬人次，旅遊收入將達到2.38萬億泰銖。

在泰國於觀光業方面收復失地之際，遊客可能承擔更多費用。7月底時傳出泰國政府正計劃對酒店業實施「雙重稅率」結構，外國遊客可能須付出較高費用。政府強調這目的在維繫對外國遊客的「服務標準」。

外國遊客到泰國旅遊，在住宿上可能沒有折扣優惠。

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