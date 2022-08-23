小型飛機沒油失控　急墜公路機身凹陷全毁　機師驚險逃生僅輕傷

美國發生一宗離奇意外，一名40歲的駕駛柯林（Remy Colin）近日在駕駛小飛機的過程中，突然發生了飛機沒油的情況，導致其所駕的飛機因此急墜地面。



對此，最終飛機在墜地後，柯林不但沒死，反而僅受了輕微的擦傷，然而，整個過程的畫面也隨即在網絡上曝光。

這位機師也實在夠福大命大：（按圖了解）

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綜合外媒報道，一名來自美國的40歲駕駛員柯林（Remy Colin）於8月19日時駕駛一架小飛機飛過奧蘭多大學大道（University Boulevard）與北伊康洛克哈奇步道（North Econlockhatchee Trail）附近，未料，柯林所駕的飛機卻突然沒油，導致整架飛機因此緊急於地面迫降墜毀。

對此，事件也在發生的當下，引發周遭許多目擊者的注意，而柯林也在飛機墜地後，奇蹟生還。然而，整宗事件的經過，也遭路人用手機給錄下，隨即於事後上傳至社群媒體中。此外，影片也在曝光後，引發不少網友留言討論，而目前當局警方也已介入調查此案，詳細的事發肇因則還有待後續進行釐清。

Small plane crash landed on a busy highway in Orlando, on Friday. I spoke with Remy Colin, the pilot, telling me he ran out of fuel mid-flight.



No one was seriously injured.



Thanks to @MeredithDeliso for the write-up!



Video Credit: Raiah Colinshttps://t.co/1ddiGWPmk6 pic.twitter.com/D8DuemE6YQ — Kerem İnal (@keremaliinal) August 22, 2022

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