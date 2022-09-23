普京戰事動員的下一步：收縮大戰　維持熱戰

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）9月21日宣佈部分戰事動員，籌備冬季大決戰。那麼決戰後的形勢怎樣呢，決戰是不是意味着烏克蘭戰爭將要終結了？分析認為在冬季大決戰後烏克蘭戰爭不會終結，冬季決戰的結果可能是儘快收縮大戰，但之後仍會維持熱戰。

盧甘斯克、頓涅茨克、赫爾松和扎波羅熱四州大概率會順利入俄，這將大大拓展俄羅斯的戰略縱深，普京應對北約東擴，重塑安全防線的基本目標會達到。

俄羅斯發動這一場戰爭的目的不是持久戰，而是儘快通過戰爭達到戰略目標。四州入俄是可以首先攫取的成果。徵兵30萬不會是添油戰術，而是為了儘快收縮大戰捍衛成果。

俄羅斯實際上是沒有實力吃掉整個烏克蘭的。圍困基輔失敗就已經說明了這一點。因此，俄羅斯一開始宣示的去軍事化和去納粹化目標實際上是無法實現的，俄羅斯的這一目標是需要調整的。

2022年8月16日，克里米亞Mayskoye村附近的俄羅斯軍隊彈藥庫的爆炸現場升起濃煙。當天俄控克里米亞的一個彈藥庫發生爆炸和火災，為逾1周內第二次，迫使3,000多人撤離。（AP）

未來的長期熱戰，可能是俄軍同烏克蘭的存量軍事力量的持續較量。如果俄羅斯冬季決戰成功，未來將是俄羅斯和烏克蘭在四州之外的前線繼續維持一定程度的熱戰，類似於此前烏東的常態化戰事一樣。

畢竟，烏克蘭政府沒有人敢說認輸，更沒有人敢承認失敗，維持強硬的持續的鬥爭會是絕對的政治正確。烏克蘭政府的可選項是將戰事維持在低烈度的水平。即便烏克蘭失敗，西方也不會突然間就不支持烏克蘭了。他們不承認俄羅斯對四州的吞併，不承認烏克蘭已經失敗，將是意料之中的事情。

如果今年冬天，俄羅斯不能夠通過大決戰取得一個里程碑式的勝利，莫斯科將陷入十分被動的戰爭泥潭局面。迎接俄羅斯的將是西方彙集力量同俄羅斯在烏克蘭進行真正的持久戰、消耗戰。這是俄羅斯負擔不起的，即便未來俄羅斯會通過繼續戰爭動員取得勝利，代價也過於慘重了。

四州入俄之後，將是全新的考驗。西方是否敢持續攻擊俄羅斯吞併的領土是關鍵。四州入俄以及徵兵30萬是一步險旗。如果控制得好，俄羅斯將在烏克蘭複製第二個克里米亞事件，如果控制不好，那麼將是全新的大戰。

俄羅斯：圖為2022年9月21日在莫斯科出現的反動員示威，警方帶走多名示威者。（AP）

不少人相信冬季決戰後會是維持低烈度的熱戰，而不是升級的熱戰。

因為西方應對俄羅斯時並非鐵板一塊，美歐利益的不同以及歐洲內部利益的不同決定了他們很難在經歷了一個冬天之後繼續希望維持對俄羅斯的戰事。拜登政府還有兩年的任期，政權的更迭很可能決定全新的美國在烏克蘭問題上的立場。澤連斯基政府是否能夠長久執政也是未知數。

俄羅斯的優勢是政局的穩定性。普京有的是時間，但是烏克蘭以及美國和不少的歐洲國家的領導人不一定有時間可以去持久對抗。今年冬天俄羅斯有很大的勝算複製新的克里米亞事件，讓西方被迫接受事實。

西方利用代理人戰爭來消磨俄羅斯，俄羅斯則用兼併戰術，將開戰風險持續推到西方的面前。在無法避免的終極較量之下，普京的膽識、遠見都是有助於俄羅斯取得勝利的。