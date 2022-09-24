泰國婦從不吸煙生活規律　竟因「這個習慣」罹患肺癌2期

肺癌的原因除了吸煙、廚房油煙、空氣污染之外，竟然也包括「燒香拜佛」！日前泰國有1名65歲婦人，平時不抽煙，生活作息也正常，只是每週點20根香拜佛，持續6年之後竟然被醫師診斷出肺癌。



根據外媒報道，泰國1名65歲婦人，去年藉由X光檢查發現左肺有不明腫塊，而且還愈來愈大，趕緊就醫診療。

呼吸系統疾病醫師馬努為婦人進行「正子斷層造影」，並且動手術切除左肺腫塊，證實婦人罹患的是2A期肺癌。

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婦人平時沒有吸煙，生活作息規律，也沒有出現咳嗽、胸痛、體重減輕等常見的肺癌症狀，因此馬努一度找不出病因。

經詢問才知道，婦人是虔誠佛教徒，每週四都會點20根香，並且持續6年，馬努因此判定燒香的習慣可能是導致肺癌的病因。

此外，馬努透露，婦人經過手術治療後，7年來都不再燒香，身體健康狀況恢復良好，癌症也沒有復發的情況。

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