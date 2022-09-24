泰國婦從不吸煙生活規律 竟因「這個習慣」罹患肺癌2期
撰文：中天快點TV
出版：更新：
肺癌的原因除了吸煙、廚房油煙、空氣污染之外，竟然也包括「燒香拜佛」！日前泰國有1名65歲婦人，平時不抽煙，生活作息也正常，只是每週點20根香拜佛，持續6年之後竟然被醫師診斷出肺癌。
根據外媒報道，泰國1名65歲婦人，去年藉由X光檢查發現左肺有不明腫塊，而且還愈來愈大，趕緊就醫診療。
呼吸系統疾病醫師馬努為婦人進行「正子斷層造影」，並且動手術切除左肺腫塊，證實婦人罹患的是2A期肺癌。
【延伸閱讀】54歲婦陪閨密看老人斑 醫生反關心她臉上的痣 一驗竟是癌腫瘤（點圖放大閱讀）▼▼▼
+30
婦人平時沒有吸煙，生活作息規律，也沒有出現咳嗽、胸痛、體重減輕等常見的肺癌症狀，因此馬努一度找不出病因。
經詢問才知道，婦人是虔誠佛教徒，每週四都會點20根香，並且持續6年，馬努因此判定燒香的習慣可能是導致肺癌的病因。
此外，馬努透露，婦人經過手術治療後，7年來都不再燒香，身體健康狀況恢復良好，癌症也沒有復發的情況。
三姊妹一年內相繼患肺癌 均未滿60歲沒抽煙 由同一個醫生治療貴州29歲癌末妻遭夫虐待直播呃打賞 長蛆啃出血洞淚求：讓我死吧女作家遭家暴40年 癌末丈夫被綁手腳下體流血 死前最後對話揪心36歲歌手傅松患口腔癌病逝 曾嚼檳榔6年需做手術切除左臉疫情｜美國癌症患者確診471天破紀錄 病毒載量高還在體內變異3次這些飲料快戒掉？美國新研究驚揭它「助長腸癌」可樂也含有
延伸閱讀：
轎車左轉不煞車！7旬騎士路中央嚇傻 下秒遭撞…「噴飛10m」慘亡
【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】