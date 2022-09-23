爸爸遭擊斃　兇手搶車逃走再棄車　2歲男童被留車上4小時活活熱死

美國德州侯斯頓市一名2歲男童被人發現陳屍在車上，警方調查發現，其38歲父親當天稍早在當地一間購物中心與另外一名男子發生爭執，後來被對方連開數槍當場射殺，懷疑因為沒有人注意到他2歲的兒子還在車上，被車內高溫活活熱死。



侯斯頓警方表示，男童父親20日下午1時45分進入當地一間購物中心，結果被與他發生爭執的男子開槍打死，他的胸口連中多槍後，對方立即跑去開車逃亡，男童當時還在車上。

警方後來公布凶嫌被監視器所拍到的畫面，希望能將人逮捕到案。

其後另一段影片顯示兇手駕走的懷疑正是載着男童的汽車（點圖了解更多）：

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警方當日下午6時36分接到報案，報案女子表示，丈夫與2歲兒子出門後突然失蹤，他們才意識到死者原本是帶著孩子出門，搜查30分鐘後，才在一輛休旅車上找到已經死亡的2歲男童。

警方判斷，男童死因應該是因為被留在悶熱車上，可能自下午2時開始就一直待在車上，目前已將遺體送去驗屍。警方解釋是因最初接報是兇殺案，因而沒意識到還有孩童牽涉其中，因而發生悲劇。

死者妻子表示，她不曉得當天丈夫的行程，只知道丈夫要去見某人，案件正在調查中。

WANTED: Surveillance video of the suspect sought in the death of a 2-year-old child and the fatal shooting of an adult male.



Tips: HPD Homicide Division at 713-308-3600 or @CrimeStopHOU.#hounews https://t.co/f1mxKf2cUH pic.twitter.com/xwzl25sav8 — Houston Police (@houstonpolice) September 21, 2022

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】