意大利大選｜中左翼民主黨認敗選　挺台極右梅洛尼料成首位女總理

意大利大選25日舉行，投票已結束。票站調查顯示，由意大利兄弟黨（Brothers of Italy）黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的右翼聯盟將取得大勝，贏得參眾兩院的主導權，中左翼民主黨已承認敗選，梅格尼很大機會成為意大利首位女總理。最終點票結果料26日稍後時間出爐。



意大利廣播公司的票站調查指，意大利兄弟黨與同屬右翼、薩爾維尼（Matteo Salvini）的聯盟黨和貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi）的意大利力量黨，將贏得41%至45%選票；左翼聯盟則只贏得25%至29%選票。

調查預計，右翼聯盟將取得眾議院400席中的227至257席、以及參議院200席中的111至131席。梅洛尼極可能獲總統委任組閣，成為意大利歷來首位女總理，組成二戰以來最右傾的政府。

意大利主要中左翼政黨民主黨已承認敗選，並表示將成為下一屆議會中最大的反對派力量。民主黨資深議員塞拉基亞尼（Debora Serracchiani）26日凌晨說，「對我們國家來說，這是令人悲傷的晚上。」惟她強調：「（右翼）雖然在議會中佔多數，但它不代表全國。」

45歲的梅洛尼屬疑歐派，主張強硬對待向烏克蘭發動戰事的俄羅斯，反對同性戀和主張打擊經地中海偷渡的難民，立場偏保守。對華方面，她明言上任後會加強與台灣交流，不支持參與「一帶一路」。