英警告或罰款2,700萬英鎊之際　TikTok傳與美議定毋須出售方案

英國信息監管局（Information Commissioner's Office，ICO）9月26日通知中國字節跳動（ByteDance）旗下影片分享應用程式TikTok（抖音海外版），由於未能保護兒童隱私，當局或對後者開罰2,700萬英鎊。



根據信息監管局公告，他們已向TikTok及中國字節在英國的子公司TikTok Information Technologies UK Ltd發出一份意向通知書（Notice of Intent）。

公告指，信息監管局調查發現，TikTok在2018年5月至2020年7月涉嫌違反英國的資訊保護法，這間公司可能在未獲得父母適當同意，以及未能以簡潔、透明和容易理解的方式向用戶提供適當資訊下，處理13歲以下兒童的資料。

TikTok傳與美議定毋須出售方案

《紐約時報》引述26日引述知情人士報道，TikTok與美國政府已草擬一份初步協議來解決國家安全疑慮，但是否達成最終協議仍待商議。

報道指，美國國會議員與TikTok已敲定這項交易的基礎，在字節跳動不需要出售它的情況下，TikTok可就數據安全與公司治理進行更改，但雙方目前仍就這項潛在協議爭論不休。