英國皇家樂手為英女王送葬被馬尾「打臉」　尷尬影片Tiktok廣傳

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯伊麗莎白二世）的國葬儀式19日完成，在移靈溫莎（Windsor）前往下葬途中，發生一段小插曲。



送葬隊伍中一名騎兵，疑似無法控制馬匹，馬在左右晃動後馬尾也跟着大幅擺動，正中一名迎接送葬隊伍的皇家樂手臉上，令他一陣踉蹌倒退數步，尷尬畫面引起熱議。

A horse flashes his tail hitting a soldier in the face. No harm done - even the most experienced of horses become overwhelmed by the occasion. pic.twitter.com/Xzw4WLdJ2L — Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022

《每日郵報》報道，英女王的靈柩在19日舉行完國葬儀式後，接著移往温莎城堡的聖喬治教堂，街道兩旁除了有大批民眾夾道送別外，還有身穿藍色制服的皇家士兵與樂手，以筆挺的站姿迎接送葬隊伍。

騎兵隊浩蕩經過時，卻有幾匹馬疑似躁動搖晃，馬尾也大幅擺動，下秒直接甩了一名樂手「一巴掌」。

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這名遭殃的樂手，當場重心不穩撇過頭，隨後在倒退三步後，若無其事的回到隊伍中，而旁邊的其他人則是遵守規範，動也不動。

這支影片被上傳到Tiktok後爆紅，網友紛紛表示：「可憐的傢伙！」「你對這隻馬做了什麼，讓牠懷恨在心？」「他們之間一定有恩怨啦！」「他該慶幸至少不是馬糞。」

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