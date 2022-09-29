英女王死因與死亡時間公開　誰人最早知　誰來不及見最後一面？

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡離世，享年96歲。時隔21天，她的死因終於公開，國立蘇格蘭檔案館（National Records of Scotland）發布的死亡證內容顯示她是老死的。



國立蘇格蘭檔案館在29日發布的死亡證顯示，英女王是在英國時間9月8日下午3時10分（香港時間9月8日晚上10時10分）在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）去世。

女王的死亡證由她的女兒安妮公主（Princess Anne）簽署，死因一欄列明是指她因年老死亡。

女王的死令人意外。在9月6日、即她去世前兩天在巴爾莫勒爾堡接見行將離任的看守首相約翰遜（Boris Johnson），接受他辭職。緊接着她接見卓慧思（Liz Truss），邀請她組成新政府。

圖為國立蘇格蘭檔案館（National Records of Scotland）2022年9月29日發布英女王的死亡證。（國立蘇格蘭檔案館）

9月8日，當時還是王儲的查理斯乘飛機抵達巴爾莫勒爾堡，抵達時間是9月8日早上10時30分（香港時間9月8日下午5時30分）

當地時間9月8日下午12時30分（香港時間9月8日晚上7時30分）白金漢宮稱醫生對她的健康表示擔憂，以及建議她接受醫學監察。聲明當時稱，女王在巴爾莫勒爾堡仍感覺舒適。

英女王伊利沙伯二世逝世：在女王（左）離世兩天前，她9月6日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡接見新首相卓慧思（右），有眼尖的網民發現，女王手背瘀黑。（AP）

英國新任首相卓慧思在當地時間9月8日下午4時30分（香港時間9月8日晚上11時30分）得知女王的死訊。

安妮公主在女王死前24小時都與她待在一起。連同當天早上抵達城堡的查理斯，兩人都在女王彌留之際陪伴在側。

後來成為王儲的威廉王子（Prince William）、他的叔伯安德魯王子和愛德華王子同在9月8日下午3時50分在阿伯丁（Aberdeen）落機，但當時他們已與女王永訣。同機的還有愛德華王子的夫人蘇菲（Sophie, Countess of Wessex）。他們一行4人下午5時（香港時間9月9日凌晨零時）抵達巴爾莫勒爾堡，卻只能看到女王的遺容。

英女王國葬：2022年9月19日，英王查理斯、安妮公主、威廉王子向女王伊利沙伯二世的靈柩致敬，卸下王室高級職務的哈里王子則沒有穿上軍裝。（AP）

英國《鏡報》稱，哈里王子（Prince Harry）是乘另一部私人飛機抵達阿伯丁。根據《太陽報》稱，查理斯對哈里說不宜攜同梅根前往巴爾莫勒爾堡，但哈里想與妻子同往，查理斯與哈里為此爭執，哈里因此趕不及與威廉王子等人同乘一機前往蘇格蘭。

女王的死訊在當地時間9月8日下午6時30分（香港時間9月9日早上1時30分）正式對外公布。而哈里王子所乘飛機是在消息公布後的5分鐘抵達阿伯丁。

哈里王子駕車奔赴巴爾莫勒爾堡，但他抵達城堡大閘時，已是落機後再多90分鐘之後。