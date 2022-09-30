伊恩一度減弱為熱帶風暴　拜登：或是佛羅里達州最大殺傷力颶風

颶風伊恩（Hurricane Ian）9月28日以四級颶風姿態登陸美國佛羅里達州西岸後，29日一度減弱成為熱帶風暴，但它之後再次增強為一級颶風，繼續威脅當地。總統拜登（Joe Biden）形容，伊恩可能是吹襲佛羅里達州的最致命颶風，並估計當地有不少人喪生。



美聯社報道，四級颶風伊恩28日以風速每小時150英里（約241公里）侵襲佛羅里達州，導致當地嚴重水浸，近270萬居民面對停電情況後，一路向北移動，並逐漸減弱為熱帶風暴。

不過美國國家颶風中心（National Hurricane Center）表示，伊恩的最高風速升至每小時75英里（約120公里），達至一級颶風的標準，並以每小時10英里（約17公里）的速度向東北方向移動，迫近南卡羅萊納州（South Carolina）。

當局預計伊恩可能在30日登陸前稍為增強，但之後會在30日晚上至10月1日期間於美國東南部急速減弱。

拜登同日到聯邦緊急事務管理署（FEMA）視察，指收到報告稱可能有不少人在這場風災中喪生，但現時未有明確數字。他承諾聯邦政府會負擔佛羅里達州內所有清理殘骸及搜救費用，以及大部份重建學校和公共設施的支出，華府亦會為沒有足夠家居保險的民眾提供援助等。

他表示希望在情況許可下，到佛羅里達州以及早前遭受另一颶風菲奧娜吹襲的波多黎各（Puerto Rico）視察。