泰國自由行｜今起入境免打疫苗免隔離　政府將新冠降級等同流感

泰國10月1日起取消因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而實施、已持續2年半的緊急狀態，以及旅客入境泰國不再需要出示疫苗接種證明或病毒檢測結果。輕症或無症狀患者不再需要自我隔離，惟他們出門時須戴口罩，以及與其他人保持安全距離。



泰國新冠疫情管理中心（Centre for COVID-19 Situation Administration）9月23日開會決定，10月1日起取消2020年4月開始因疫情爆發實施的緊急狀態。因緊急狀態而成立的這個中心正式解散，未來與疫情相關的政策將交回公共衞生部決定。

該國10月1日起將新冠肺炎從危險性傳染病（dangerous communicable disease）降級為受到監控的傳染病（communicable disease undersurveillance）。

泰國公共衞生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）9月22日宣布，來泰旅客將不提供接種證明或是檢測結果。遊客參加人多的活動、進入人多的公共場所也不用出示疫苗接種證明。

阿努廷稱，症狀輕徵或無症狀病人都不用接受隔離。他說，他們將被要求遵循普遍接受的疾病控制措施，包括戴口罩、保持社交距離和更頻繁地洗手，為期5天。

▼在泰國於觀光業方面收復失地之際，遊客在泰消費未必很「有着數」。7月底時傳出泰國政府正計劃對酒店業實施「雙重稅率」結構，外國遊客可能須付出較高費用。

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泰國經濟依賴觀光業，政府從2021年11月起便銳意振興旅遊業並對外開放，逐步取消入境防疫限制，如今中心的決定，等於讓泰國旅遊業完全回復到疫情前的狀態。

當地亦已把國外旅客逗留泰國的期限延長。泰國內閣已批准免簽證入境的遊客，可在泰逗留45天（此前是30天），有獲得落地簽證資格的遊客可逗留30天（此前是15天）。

這項簽證新制2022年10月1日至2023年3月31日生效。這是正值有大批來自歐美旅客前來泰國避寒之際。

政府發言人阿努差（Anucha Burapachaisri）稱2022年來約有500萬外國遊客抵達泰國，其中僅9月就有約100萬。政府估計，到2022年底，外國遊客人數將達到1000萬人次，旅遊收入將達到2.38萬億泰銖。