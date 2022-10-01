死囚最後一餐吃什麼　俄羅斯最陽春　美國兩個奇怪之選永遠成謎

近期台南市發生2名警員遭到外役監逃犯殺害殉職命案，讓台灣廢死議題再度引發討論。



儘管文明發展至今，仍有不少國家或地區維持死刑，但不知道你是否會好奇，這些死刑犯行刑前的最後一餐吃的都是什麼食物呢？

過去YouTuber大胃王路路LULU就曾PO出影片一部分享，各地死刑犯的最後一餐，美國竟然可以任意點，而在台灣除了提供食物以外，還會有這兩樣！

一個圖輯看清各地死囚最後一餐吃什麼（點擊放大瀏覽）：

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路路LULU在影片中表示，各地執行死刑犯都會有最後一餐，多數地方都有規定好的食物，不過有些地方是可以讓死刑犯自行選擇要吃什麼，而究竟死刑犯的最後一餐都會選擇什麼食物？這些食物背後又有什麼故事呢？

中國大陸：一配飯菜＋生肉

中國大陸獄方準備生肉其實是希望刑犯能好好投胎，而生肉並不是給這些刑犯吃的，而是讓他們隨身攜帶，避免死後會遇到的阻礙，因為傳說走奈何橋時，會遇到許多瘋狗，帶着生肉就不會被狗攻擊，最終也能順利喝到孟婆湯。

俄羅斯：麵包＋開水

被稱「戰鬥民族」的俄羅斯人對刑犯也比較嚴格，所以為刑犯準備的最後一餐也相對簡單，僅會有一塊麵包配上一杯開水。

日本：豬排丼

在日本豬排飯是會在考試或是慶祝時享用的食物，有嚐到勝利的滋味的意思，但也能代表刑犯吃完後能重新出發、重新開始。

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美國：40元美金以內任選

在美國各州能自行決定，應該提供什麼食物給死刑犯，通常各州會有一個40美元以內的經費，讓死刑犯自行選擇要吃什麼，而有些罪犯的選擇就相當特別，影片中也介紹了以下4位死刑犯：

Robert Anthony Buell

他要了一顆黑橄欖，最後他也沒有吃下去，只把橄欖放在了他的口袋，讓人非常匪夷所思。

Gary Carl Simmons Jr.

他則相當享受的點了整盒的醬燒Pizza架上厚厚的起士、墨西哥辣椒、薯條、草莓冰淇淋以及整包多力多滋、櫻桃可樂和草莓奶昔等等，總熱量高達28974 大卡，不過最後他只吃到一半就前往受刑了。

James Edward Smith

他則選擇對他有象徵性的意義「一盤土」。

Ronnie Lee Gardner

最後一位刑犯他則是相當有儀式感的選擇了牛排、兩隻龍蝦、乳酪以及蘋果派，甚至要求要在昏暗的燈光下享用。

台灣：一盤滷味＋高粱＋香煙

在台灣通常死刑犯在行刑前的最後一餐，一定會準備象徵圓滿的不切滷蛋，所以通常會為他們準備一份滷味拼盤，偶爾也會出現豬腳等食物，不過特別的是還會在一旁準備「高粱」以及「香煙」，而刑犯們通常也會因為緊張，而不會吃其他東西，最後僅會抽完香煙、喝完高粱，並吃掉象徵圓滿的滷蛋。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：盤點世界各國，死刑犯的最後一餐吃什麼？中國給犯人生肉，台灣除了食物還提供這2樣東西...】