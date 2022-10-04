英媒：卓慧思或會就削減福利和公共開支　與保守黨員起新一輪衝撞

英媒10月4日稱，英國首相卓慧思（Liz Truss）可能會就削減福利和公共開支的議題，與保守黨議員角力，引發新一輪衝撞。



英國天空新聞台（Sky News）4日稱，卓慧思正面臨壓力，她的政府需決定是否根據通脹情況來提高向國民發放的福利金額，或是實際上削減福利金額。

報道指，保守黨資深成員呼籲卓慧思不要在國民面對生活成本危機期間削減公共開支，他們擔心公共開支不能跟上物價上漲的步伐，這會令一些最貧困家庭的情況變得更差。

保守黨議員祈達文（Damian Green）對天空新聞台說：「政府應根據通脹來增加（福利金額）。上屆政府說會這樣做，所以民眾期待此事。」記者問祈達文，保守黨人與卓慧思的下一場角力是否會與削減福利有關。祈達文稱：「我希望不是。因為我希望政府已明確地開始聆聽。」

前運輸大臣夏博思（Grant Shapps）表示，每個政界人士也希望按通脹來增加福利。他指若英國將經歷困難時期，那麼政府須與國民溝通、對國民誠實，並應解釋接下來如何以及需做什麼。

卓慧思：圖為2022年9月23日，英國首相卓慧思（左）和財相關浩霆到訪肯特郡一間工廠。（AP）

財相關浩霆（Kwasi Kwarteng，又譯作克沃滕）3日宣布撤回減稅方案中，將最高收入人士稅率從45%降至40%的建議。他承認政府的經濟計劃引起一點動盪，但他指他仍致力於減稅，包括減低入息稅、取消上調國民保險薪資稅稅率、以及削減印花稅。他說：「我們（政府）正聆聽並已聆聽，現在我想專注於實行我們的（經濟）增長計劃的主要部分。」