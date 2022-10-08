克里米亞大橋爆炸：現場發現3具遺體　普京下令成立委員會調查

位於烏克蘭克里米亞半島的克里米亞大橋（Crimean Bridge，又稱刻赤大橋（Kerch Bridge））10月8日早上有運油列車的燃料缸起火。俄方稱是一枚汽車炸彈爆炸，導致前往半島方向運載燃油的火車的7節車箱起火。俄羅斯總統普京下令成立委員調查。



俄羅斯聯邦偵查委員會新聞處公布，初步數據顯示，3人在克里米亞大橋爆炸事件中喪生。當時他們乘坐一輛小轎車就在發生爆炸的貨車旁邊，搜救人員從水中打撈出1男1女兩具屍體。有關方面正在確定他們的身份。

塔斯社8日引述克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭等）已指示政府成立緊急情況委員會調查這次爆炸事件。

俄羅斯國家反恐委員會稱，事發於8日上午6時07分，克里米亞大橋上一輛來自塔曼半島方向的貨櫃車上一枚汽車炸彈爆炸，導致列車起火。橋上2處地方部份崩塌，大橋陸地部份上方的拱門並未受損。

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俄羅斯國家杜馬成員莫羅佐夫（Oleg Morozov）8日稱大橋事件是恐怖襲擊，而且這是宣戰。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）則在Telegram上寫道：「基輔（烏克蘭）政權對破壞民用基礎設施的反應，證明其恐怖主義本質。」

烏克蘭方面疑似公開承認責任。烏總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）在Twitter發文，間接是就烏克蘭襲擊克里米亞大橋認責。他的推文寫道：「克里米亞，橋樑，已經開始。所有非法的東西都應該被摧毀，所有被盜的東西都必須歸還烏克蘭，所有被俄羅斯佔領的東西都應該被摧毀。

克里米亞領導人阿克肖諾夫（Sergey Aksyonov）表示，將在滅火以及查明大橋損壞程度後，才能確定恢復交通的時間。

成為今年俄烏戰爭熱點之一的克里米亞，也就是克里米亞半島（Crimean Peninsula），它是2022年俄烏戰爭熱點之一。這小小半島甚具戰略價值，並在俄軍入侵烏克蘭從南部進攻方面發揮重要作用。

克里米亞位於黑海中部，對掌控黑海有決定性作用，因此成為兵家必爭之地。俄羅斯試過多次為它動武。半島南岸塞瓦斯托波爾市（Sevastopol）是俄羅斯黑海艦隊基地，數以千計艦隊海軍士兵駐紮在此。