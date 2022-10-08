克里米亞大橋爆炸｜俄羅斯稱之為恐襲　國家杜馬成員：這是宣戰

位於烏克蘭克里米亞半島的克里米亞大橋（Crimean Bridge，又稱刻赤大橋，Kerch Bridge）10月8日有貨櫃車發生爆炸，導致有運油列車7節車廂起火。俄羅斯國家杜馬成員莫羅佐夫（Oleg Morozov）8日稱，大橋發生的恐怖襲擊是宣戰行為。



莫羅佐夫表示，克里米亞大橋爆炸事件是有人公然對俄羅斯發動的一場恐怖主義戰爭。他指若俄羅斯不作出足夠的回應，此類事件將更頻繁地發生。

俄羅斯國家杜馬國防委員會成員古魯列夫（Andrey Gurulev）在Telegram上稱：「我們當然需作出強而有力的回應，我們會作出的。但不必着急，應考慮到所有細節，現在最重要的是不要被情緒控制……我們的最高統帥有能力經過深思熟慮來作出有力的決定，他會這樣做的，我相信現在是時候了。」

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俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）則在Telegram上寫道：「基輔（烏克蘭）政權對破壞民用基礎設施的反應，證明其恐怖主義本質。」

塔斯社8日引述克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已指示政府成立一個國家委員會來調查這次爆炸事件。