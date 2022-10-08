克里米亞大橋爆炸｜俄官員：對事件回應必須是強硬

位於烏克蘭克里米亞半島的克里米亞大橋（Crimean Bridge，又稱刻赤大橋（Kerch Bridge））10月8日早上有運油列車的燃料缸起火。俄羅斯稱是貨車上的炸彈發生爆炸，導致列車爆炸起火。



俄羅斯國家杜馬國際事務委員會主席斯盧茨基稱，俄方對克里米亞大橋事件的回應必須是強硬的，但不一定是「迎頭回擊」。

塔斯社8日引述克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭等）已指示政府成立緊急情況委員會調查這次爆炸事件。

俄方稱事件中有3人死亡，遺體已被撈起。這也導致在克里米亞大橋上駛往克里米亞方向的運載柴油的列車7節油罐起火，大橋公路橋部兩節跨梁部份倒塌。

俄羅斯緊急情況部其後向衛星通訊社表示，克里米亞大橋柴油運輸列車火災已經被撲滅。

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俄指事件是基輔所為

俄羅斯聯邦安全局退役少將米哈伊洛夫接受俄羅斯衛星通訊社採訪時說：「這裏甚至不需要考慮誰需要這個，誰可能會這樣做。烏克蘭曾多次宣布有必要和有能力炸毀克里米亞大橋。確實，當時我們談論的是空襲，但以這種形式完成襲擊是不可能的，因為我們的領空正受到很好的保護。」

他強調，烏克蘭長期以來一直缺乏道德原則——他們準備攻擊平民和基礎設施。

俄衛網引述專家補充指出：「現在發生的事情，我想說，這是一個精心策劃的行動，儘管並不複雜。要知道，汽車油罐車和鐵路油罐車同步發生爆炸。我深信，這一切都是基輔策劃的。」

俄羅斯國家杜馬成員莫羅佐夫（Oleg Morozov）8日稱大橋事件是恐怖襲擊，而且這是宣戰。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）則在Telegram上寫道：「基輔（烏克蘭）政權對破壞民用基礎設施的反應，證明其恐怖主義本質。」

烏克蘭疑似認責

烏克蘭方面疑似公開承認責任。烏總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）在Twitter發文，間接是就烏克蘭襲擊克里米亞大橋認責。他的推文寫道：「克里米亞，橋樑，已經開始。所有非法的東西都應該被摧毀，所有被盜的東西都必須歸還烏克蘭，所有被俄羅斯佔領的東西都應該被摧毀。

克里米亞領導人阿克肖諾夫（Sergey Aksyonov）表示，將在滅火以及查明大橋損壞程度後，才能確定恢復交通的時間。

成為今年俄烏戰爭熱點之一的克里米亞，也就是克里米亞半島（Crimean Peninsula），它是2022年俄烏戰爭熱點之一。這小小半島甚具戰略價值，並在俄軍入侵烏克蘭從南部進攻方面發揮重要作用。

克里米亞位於黑海中部，對掌控黑海有決定性作用，因此成為兵家必爭之地。俄羅斯試過多次為它動武。半島南岸塞瓦斯托波爾市（Sevastopol）是俄羅斯黑海艦隊基地，數以千計艦隊海軍士兵駐紮在此。