英國女被拐「環遊世界」 53年後終與手足團聚　可惜親生媽已離世

來自英國的熱爾韋斯（Susan Gervaise）4歲時被一對夫妻拐走，而她做夢也沒想到，在丈夫鼓勵下，她花了半小時便在社交網絡找回親人。不過這宗「光速尋親」事件背後，是她和手足失散逾半個世紀，以及與生母永訣的唏噓故事。



英國《每日郵報》稱，現年57歲的熱爾韋斯小時與母親和兄弟姐妹們住在英國西約克郡一個小鎮的旅行者營地。但他們並非遊客。這情況在外國不罕見，而且由此可見，出身單親家庭的熱爾韋斯，小時家境應該不是良好。

一對蘇格蘭夫妻1969年帶着2名兒子來到營地，與熱爾韋斯相識。他們後來向她母親提出，想帶熱爾韋斯到美國佛羅里達州的迪士尼樂園玩，承諾會她帶回來。

當時熱爾韋斯的媽媽對於女兒有機會去旅行感覺興奮。

她的媽媽把女兒的出生證明書交予這對夫妻，想不到他們其實是想把女兒據為己有。他們把她加入他們的家庭護照之後，將她帶到加拿大。

熱爾韋斯後來猜想，後來成為她「養父母」的這對夫妻是想有一個女兒，所以使出手段拐走熱爾韋斯。

在那個年代，兒童有出生證明以及有家長許可就能出國旅行。可是這一別，熱爾韋斯和生母就此永訣。

圖為熱爾韋斯與手足團聚後一同慶祝她的生日（左），以及他們同遊曾經居住的英國約克郡營地（右），熱爾韋斯小時就是在這裏被拐走。（熱爾韋斯Facebook）

原以為被棄養

雖然這對夫妻沒如約將熱爾韋斯帶到迪士尼樂園，但視她為親生女兒，善待甚至是寵溺這女孩。他們將她從加拿大帶到澳洲，再到新西蘭。

熱爾韋斯說，她本以為是生母拋棄她。她在談及「養母」時說：「我的媽媽（養母）在我十歲時死於多發性硬化症。我在成長過程中一直很開心。我走遍全世界。」

熱爾韋斯一直知道「養母」有自己的出生證明，但一直被告知是生母拋棄她，送給他們收養。

16歲發現真相

熱爾韋斯向英國媒體《韋克菲爾德快報》說，她來到16歲時需辦理護照，從新西蘭返回澳洲，這才赫然發現真相。

申請表格需父母簽名，此時「養父」告訴她，他們不是收養她，而是「偷走」她的。

情況導致她不得不待到18歲才申請成人護照。

19歲時回到澳洲，在那裏遇到後來成為她丈夫的人。兩人婚後育有3名子女與4名孫兒女。而她的「養父」則在她21歲時離世。

圖為熱爾韋斯小時候的照片（左）以及她的近照。（熱爾韋斯Facebook）

再與家人團聚 生母已不在

熱爾韋斯稱從未想過要找回原生家庭，直到一位被收養的人問她說，她遠在英國的家人對她的離去會有什麼感受時，她才恍然大悟。

她在丈夫鼓勵下，今年6月通過Facebook的頁面尋親，沒想到30分鐘內就找到自己的親人。這一刻，也是她親生兄弟姊妹盼足53年的時刻。

她這才發現，6名手足健在。除了一人，大夥都住在龐蒂弗拉克特（Pontefract）鎮附近。

她飛到英國與兄弟姐妹團聚，並在當地一同慶祝她的57歲生日。

令人遺憾的是，這場奇迹般的「光速尋親」還是遲了。熱爾韋斯的親生媽媽8年前去世，直到死那一刻，她對女兒的安危一無所知、日夜牽掛。家人也說，他們從未放棄尋找她，可惜還沒找到，母親就已撒手人寰。

熱爾韋斯稱，時至今日他們還不知為什麼警方從未介入此事。她想，這一定是因為她的媽媽允許「養父母」帶走她，以及他們兄弟姐妹小時都曾在寄養家庭生活，進進出出。

最後，熱爾韋斯希望那些有親人失蹤的人知道「奇迹確實會發生，希望是存在的」。