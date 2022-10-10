普京親證下令轟炸基輔等地報復烏克蘭恐襲　針對能源軍事指揮設施

俄控的烏克蘭克里米亞大橋（Crimean Bridge，又稱刻赤大橋，Kerch Bridge）10月8日發生爆炸，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）指是烏克蘭發動恐襲擊。事發後2天，不僅烏克蘭多地發生爆炸，俄媒報道，是普京下令轟炸烏克蘭。



俄衛網引述普京表示，10日早上針對烏克蘭基礎設施的一系列導彈襲擊是對基輔長期進行恐怖活動的回應，包括但不限於8日對克里米亞大橋的襲擊。

普京證實稱，俄軍在10日早上對烏克蘭的能源、軍事指揮和通訊設施進行遠距離打擊。

他在俄羅斯聯邦安全會議開會時稱：「很明顯，烏克蘭的特種部隊是（克里米亞大橋上）恐怖襲擊的策劃者、組織者和肇事者。基輔政權長期以來一直在使用恐怖手段。」

普京還指控烏克蘭涉嫌進行其他襲擊：「針對我國的電力設施和天然氣運輸基礎設施，已經發生了多宗恐怖襲擊和類似犯罪的企圖，包括企圖引爆土耳其溪（TurkStream）天然氣傳輸系統的一部份。所有這一切都得到了客觀數據的證明， 包括被拘留的恐怖襲擊肇事者的證詞。」

總統還憶述烏克蘭安全部在3次試圖以俄羅斯庫爾斯克核電站為目標，第三次襲擊破壞通往該工廠的三條高壓輸電線。

普京說基輔的「恐怖手段」還包括謀殺俄羅斯和烏克蘭的公眾人物、記者和科學家，加上過去8年來「對頓巴斯城市的恐怖襲擊」，還有以炮擊扎波羅熱核電站進行的「原子恐怖主義行為」。

圖為俄羅斯總統普京2022年5月23日在位於索契的國家元首度假屋Bocharov Ruchey與白羅斯總統盧卡申科會面。（AP）

白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）總統官方社交賬號發布消息稱，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）10日在與軍方舉行會議時，要求軍方考慮迅速變化的形勢，盡快確定還需要做什麼來加強白俄羅斯的國家安全。

盧卡申科透露，9日通過非官方渠道得到警告，將從烏克蘭境內對白羅斯進行「克里米亞大橋2號」式的打擊。

他說：「我們已同意部署俄羅斯聯邦及白俄羅斯共和國地區聯合部隊。」

俄衛網引述盧卡申科稱，從軍事角度來看，基輔對白羅斯開即闢戰綫是瘋狂的，但進程已經開始。

盧卡申科稱，波蘭準備在2至3小時內將軍隊轉移到白羅斯邊境。

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