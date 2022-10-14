印尼高速鐵路料明年中通車　佐科維多多：G20峰會期間展示成果

撰文：張顥庭
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印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）10月13日視察當地高速鐵路新建車站，稱項目已近乎完成，預計將於明年中投入營運，並希望利用主辦二十國集團峰會的機會，向外界展示成果。不過建設公司表示，項目正面臨超支約20億美元的煩惱。

據英媒及新華社報道，印尼總統佐科維多多10月13日視察印尼高速鐵路（High-speed railway in Indonesia，HSR，俗稱雅萬高鐵）位於萬隆市德卡魯爾（Tegalluar）的新建車站，稱項目已完成88.8%，預計將於2023年6月投入商業營運。

他表示，建設期間面對疫情及複雜地質等困難，各方仍按計劃推進工作，並認為項目可以加快人員和貨物流動，提升印尼的整體競爭力，帶動雅加達和萬隆經濟增長。

印尼在11月主辦二十國集團（G20）峰會，佐科維多多稱，希望在峰會期間，向外界展示高鐵建設成果，以及進一步體現印尼與中國的良好合作。他原本計劃在峰會期間舉行高鐵試搭會，並邀請中國國家主席習近平作為首批乘客試搭。

負責建設的中國與印度尼西亞合資公司印尼–中國高速鐵路公司（Kereta Cepat Indonesia China，KCIC）表示，項目正面臨約20億美元的成本超支，使估算的總成本提升至113萬億印尼盾（約73.6億美元）。

KCIC總裁則表示，希望有關資金的談判能夠迅速進行，以免干擾建設進程。他續稱，正討論能否在習近平來訪時，安排試搭雅萬高鐵的可能。

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