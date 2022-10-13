疫情｜國家衛健委：堅決整治「層層加碼」　避免全域靜態管理

國務院聯防聯控機制今日（13日）舉行新聞發布會。

國家衛健委發言人米鋒表示，要堅決整治「層層加碼」，始終做好個人防護。

國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年則稱，要盡量避免全域靜態管理，即使在必要時實行也要做到精準判定，「快封、快滅、快檢」。



米鋒在會上表示，要堅決整治「層層加碼」，關心關愛受到疫情影響的群眾，切實保障他們的生活和就醫需求；始終做好個人防護，遵守防疫要求，積極接種新冠疫苗。

梁萬年：盡量避免全域靜態管理

關於靜態管理的問題，梁萬年稱，疫情防控目標之一是盡可能用小的代價來獲取比較好的結果，防控的目標是要盡可能地避免全域靜態管理，而不是把全域靜態管理當做必須採取的一種手段和措施。

梁萬年表示，要盡量避免全域靜態管理，即使在必要時實行也要做到精準判定。（中國網）

他表示，要盡可能避免全域靜態管理，首先要做到「四早」（早發現、早報告、早隔離、早治療），要壓實「四方責任」（全面落實屬地、部門、單位、個人的四方責任），真正使疫情防控做到早、小、實、準。

若疫情發現得較晚，特別是感染者的傳播鏈不清楚，涉及的區域比較廣泛的情況下，就應該綜合判斷疫情特點、防控能力以及條件等各方面的情況來採取相應措施。

梁萬年指出，要盡量避免全域靜態管理，必要時實行一定範圍的靜態管理也是一個手段，但要做到精準的判定，「快封、快滅、快檢」是非常重要。

吳尊友：中國在疫情中是絕對的優等生

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，「動態清零」是中國控制急性傳染病的總原則，也是總方針。

在過去近3年，中國本土出現了300多宗由境外輸入導致本地發生的疫情，但都得到很好的控制，從而證明「動態清零」總方針是科學，效果是顯著，是符合中國實際情況，因此必須堅持下去。

吳尊友稱，無論是與美國抑或全球的疫情防控效果作比較，中國都是絕對的優等生。（中國網）

他介紹，傳染病從高流行地區向低流行地區蔓延擴散，是傳染病傳播擴散的一種自然規律。武漢疫情控制後，國內主要是境外輸入造成本地的疫情傳播擴散，因此確定了「外防輸入、內防反彈」的總策略，實踐證明總策略是科學、有效。

他提到，全球都受到新冠疫情影響，但與其他國家相比較而言，中國人受到新冠的影響是全球最小。

吳尊友舉例，截至10月10日，世界衛生組織網站數據顯示，美國累計報告超過9000萬宗病例，過百萬人死亡；中國本土確診病例及無症狀感染總數為1009114宗，死亡5226宗。中國本土的新冠感染率為每10萬人口70人，是美國的1/483；中國本土的新冠死亡率為每10萬人口0.4人，是美國的1/785。

中國人口佔全球的比例是18.32%，新冠發病數佔全球的比例是0.16%；按照百萬人口計算發病率，發病率是全球的1/112；死亡人數佔全球的0.08%；按照百萬人口計算死亡率，死亡率是全球的1/229。

吳尊友認為，無論是與美國疫情防控效果作比較，抑或與全球總體疫情防控效果作比較，中國都是絕對的優等生，「我們沒有理由不自信，沒有理由懷疑我們的防控策略」。