德國欲推新制以避免過度依賴中國　商界唱反調

英媒10月14日引述消息披露，德國經濟部原本要推動一連串新制，當中包括所有企業赴中國投資必須接受審查，但引發德國商界群起反彈，很快便遭擱置。



一名來自德國經濟部的消息人士及商界領袖向英媒披露，德國商界高層9月21日與經濟部長哈貝克（Robert Habeck）視像會晤時群起反彈，不滿經濟部這項降低對華投資吸引力的計劃事先未與他們充分諮商，因為這會對企業造成重大衝擊。

當天與會的企業高層包含巴斯夫公司（BASF）、德意志銀行（Deutsche Bank AG）和西門子（Siemens）。

哈貝克來自長期主張對中國採取強硬路線的綠黨。消息人士稱，這項計劃出發點是要限制特定技術轉移並避免某些領域對中國以來日漸加深，部分希望減少對華依賴的措施，像是尋找包括稀土金屬在內某些關鍵商品的新來源，並無爭議，但其他提案讓商界憂慮他們陷入競爭劣勢。

代表國內逾90間中小企業的其中一個公會、德國中小企業協會（Mittelstand Association）主席耶格爾（Markus Jerger）說：「我們只能警告、反對德國遠離中國。像經濟部那種讓德國經濟在中國的活動煞停之舉，這是錯誤的方式。」