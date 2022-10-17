二十大｜中國駐英國曼城領館外示威演變衝突　港人遭拖入領館毆打

一班居英港人10月16日前往中國駐曼徹斯特總領事館外抗議，期間有人從領館內走出來並與示威者發生肢體衝突。警方已此就此展開調查。



中國共產黨第20次全國代表大會10月16日召開之際，英國廣播公司報道，多名港人到中國駐曼徹斯特總領事館外聚集，其中一人在與領館人員衝突期間被拖至領館範圍毆打。

Sun afternoon, PRC consulate, Manchester: people from consulate exited gate to tear down satirical Xi Jinping pic, then dragged protesters inside compound & roughed them up before police arrived & separated them. No arrests reported. pic.twitter.com/XIRot7Nz88 — Hong Kong Democracy Council (@hkdc_us) October 16, 2022

報道指，集會原本和平進行，數人從領館內走出來破壞寫有標語的文宣並帶走貼有中國國家主席習近平肖像的紙牌，示威者追上前阻止期間雙方發生衝突，有人被遭拖入領事館範圍內毆打，之後獲到場警員救出。

領館接受BBC中文採訪時稱，他們對「一小撮『港獨』分子未經批准」在領館外聚集並懸掛「侮辱中國國家元首的畫像」表示「強烈憤慨和堅決反對」，並要求英方「確保我領事機構和人員的安全與尊嚴」。