卓慧思相位不穩　英媒列五大接任人選　前首相上榜

英國首相卓慧思（Liz Truss）推大規模減稅計劃招來眾多負評，面臨下台壓力，英媒紛紛列舉接任人選，除了前財相辛偉誠（Rishi Sunak）、新任財相侯俊偉（Jeremy Hunt）外，前首相約翰遜（Boris Johnson）等人都上榜。



據《衛報》指，保守黨資深黨員17日將舉行會談，討論卓慧思的去留問題，在前一天的16日，保守黨內已有國會議員公開呼籲她下台。

英國傳媒開始推測誰會是熱門接任人選，其中天空新聞（Sky News）與泰晤士報（The Times）均認為是這五人：

．前財相辛偉誠

這位前財相9月在黨魁選舉敗予卓慧思，他在選戰時批評卓慧思的減稅方案，其支持者認為如今局面顯示辛偉誠是正確的。天空新聞認為他是五人之中的最熱門人選，但也指出辛偉誠雖在保守黨的國會議員群之中獲得支持，但問題是能否團結全黨。

英國保守黨：圖為2022年8月31日保守黨黨魁選舉期間，卓慧思（右）與前財相辛偉誠（左）在倫敦出席拉票活動（AP）

．新財相侯俊偉

在卓慧思把財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）辭退後，侯俊偉成為新財相，他是黨內的資深議員，也曾擔任外相、文化大臣等職位，2019年曾競逐黨魁一職，最終敗予約翰遜。

天空新聞指，侯俊偉現在被廣泛視為政府內最有權勢人物，因他正重塑首相的經濟計劃，以安撫市場。

侯俊偉2019年時曾競逐英國首相職位。圖為侯俊偉（左）於2019年7月23日女皇伊利莎白二世中心宣布選舉結果時與該屆當選人約翰遜的合影。（Getty）

．前防相、下議院領袖莫佩琳

莫佩琳（Penny Mordaunt）年中也曾參加保守黨黨魁選舉，並進入最後三強。英國下議院議員布倫特（Crispin Blunt）向其他黨員發送的WhatsApp訊息在14日流出，內容就是叫辛偉誠與莫佩琳「站出來」，挑戰卓慧思的相位。

英國下議院領袖莫佩琳2022年10月11日到唐寧街10號出席會議後離開（Getty）

．前首相約翰遜

約翰遜在爆出違反防疫規則、首相府內開派對等醜聞後，今年遭逼宮下台，但英媒認為他也是接任卓慧思的人選之一，他9月初卸任時發表的演說，也暗示自己仍可能回歸、返回政壇前線，他當時把自己比喻為公元前5世紀羅馬元老辛辛納圖斯（Lucius Quinctius Cincinnatus），辛辛納圖斯便是曾二度執政的人物。

約翰遜：圖為2022年7月20日，英國首相約翰遜離開倫敦唐寧街10號，準備到國會出席最後一次「首相問答」環節。（AP）

．防相華禮仕

今年的保守黨黨魁選舉中，華禮仕（Ben Wallace）曾被視為熱門人選之一，但他當時在「謹慎考慮、跟同事家人討論後」，宣布放棄參選。英媒指，這位防相與前軍人因在英國支持烏克蘭方面發揮的作用而廣受尊重。