卓慧思相位不穩 英媒列五大接任人選 前首相上榜
英國首相卓慧思（Liz Truss）推大規模減稅計劃招來眾多負評，面臨下台壓力，英媒紛紛列舉接任人選，除了前財相辛偉誠（Rishi Sunak）、新任財相侯俊偉（Jeremy Hunt）外，前首相約翰遜（Boris Johnson）等人都上榜。
據《衛報》指，保守黨資深黨員17日將舉行會談，討論卓慧思的去留問題，在前一天的16日，保守黨內已有國會議員公開呼籲她下台。
英國傳媒開始推測誰會是熱門接任人選，其中天空新聞（Sky News）與泰晤士報（The Times）均認為是這五人：
．前財相辛偉誠
這位前財相9月在黨魁選舉敗予卓慧思，他在選戰時批評卓慧思的減稅方案，其支持者認為如今局面顯示辛偉誠是正確的。天空新聞認為他是五人之中的最熱門人選，但也指出辛偉誠雖在保守黨的國會議員群之中獲得支持，但問題是能否團結全黨。
．新財相侯俊偉
在卓慧思把財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）辭退後，侯俊偉成為新財相，他是黨內的資深議員，也曾擔任外相、文化大臣等職位，2019年曾競逐黨魁一職，最終敗予約翰遜。
天空新聞指，侯俊偉現在被廣泛視為政府內最有權勢人物，因他正重塑首相的經濟計劃，以安撫市場。
．前防相、下議院領袖莫佩琳
莫佩琳（Penny Mordaunt）年中也曾參加保守黨黨魁選舉，並進入最後三強。英國下議院議員布倫特（Crispin Blunt）向其他黨員發送的WhatsApp訊息在14日流出，內容就是叫辛偉誠與莫佩琳「站出來」，挑戰卓慧思的相位。
．前首相約翰遜
約翰遜在爆出違反防疫規則、首相府內開派對等醜聞後，今年遭逼宮下台，但英媒認為他也是接任卓慧思的人選之一，他9月初卸任時發表的演說，也暗示自己仍可能回歸、返回政壇前線，他當時把自己比喻為公元前5世紀羅馬元老辛辛納圖斯（Lucius Quinctius Cincinnatus），辛辛納圖斯便是曾二度執政的人物。
．防相華禮仕
今年的保守黨黨魁選舉中，華禮仕（Ben Wallace）曾被視為熱門人選之一，但他當時在「謹慎考慮、跟同事家人討論後」，宣布放棄參選。英媒指，這位防相與前軍人因在英國支持烏克蘭方面發揮的作用而廣受尊重。