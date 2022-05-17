歐盟商會主席：封城焦慮前所未見　對內地經濟造成不可逆轉損害

曾聯合歐企領銜上書、要求北京調整動態清零政策的中國歐盟商會主席武特克（Joerg Wuttke）近日指，強硬的防疫作法讓人們對中國體制感到恐懼，這種危機感甚至超過六四事件和1997年亞洲金融危機，他對內地在中共二十大後放鬆「清零政策」不抱希望。



美國媒體《美國之音中文網》16日報道，武特克表示，內地大規模封城和嚴格的疫情管控措施不僅難以為繼，且對內地經濟造成「不可逆轉的損害」，這種長期損害會「深入到中國經濟的纖維」。他認為，如果內地繼續封城，供應鏈將逐漸搬離內地，外國企業承受高昂成本，也難承受封城帶來的不確定性。

他認為，雖然有國務院官員清楚意識到清零給中國經濟造成的損害，但擔心放棄清零由此產生的後果。

不過，他強調，他完全理解內地政府為何不願意放寬防疫措施，但必須要有個緩衝方法，一切要從接種疫苗開始。然而，他看到的卻是人們「排隊去做核酸檢測，卻沒有看到排隊打疫苗的」。而每支疫苗的成本，都比每次核酸檢測要低。

4月26日，北京，市民排隊等候進行核酸檢測。（Getty Images）

歐企沒撤離 經濟提振措施行不通

針對內地政府近來推出多項經濟提振措施，能否改善外企的信心，武特克坦率回答「絕不」，因為那只是因應正常經濟危機、需求不足或經濟衰退採用的工具箱。中國現在面臨的是「信心危機」，而信心危機靠降低利率和存款準備率是「行不通的」。

他指出，歐企並沒有撤離中國，「但我們正在考慮的是把新投資項目放在其他地方」，因此許多公司正把大型或一般項目擱置，這就已經產生了負面影響。同時，歐企的高管在世界其他地方尋找投資機會，而這些其他國家的政要都「飛到我們的總部，了解我們的公司，讓我們到他們那裡投資」，而這曾經是中國政府的強項。

他提到，財新4月份服務業PMI指數僅有36.8，創2020年2月（疫情剛發生）以來新低。而「36.8」意味著內地服務業處於「深度收縮」狀態。

他認為，服務業是高就業領域，服務業的高失業率也就意味很多人失去工作，也意味著消費減少、需求減少。這不僅僅是對經濟的短期影響，這造成的長期損害會深入到中國經濟的纖維。

武特克認為，中國現在面臨的是「信心危機」，而信心危機靠降低利率和存款準備率是「行不通的」。（中國環球電視網）

封城焦慮不可想像 危機感超六四、沙士

武特克在專訪說，他1982年第一次從德國海德堡坐火車到中國，斷斷續續住了33年，見證了1989年六四事件、1997年亞洲金融風暴及2003年的沙士，「但我從來沒有目睹過目前這種危機，這種對體制的恐懼」，把中國最大和最好的城市封鎖的焦慮不可想像，非常令人沮喪、令人失望

俄烏戰爭對在華歐洲企業帶來衝擊

武特克認為，烏克蘭戰爭影響到中國企業。原材料成本上升，能源成本上升，物流鏈被打斷，經過俄羅斯的火車運行班次比以往少很多，戰爭對中國公司的影響是他們因為制裁不能再在俄羅斯做生意。同時，他指歐洲企業有時把中國看作是下一個俄羅斯——「我們看錯了普京。我們會不會也看錯中國？」，而這也意味要暫停投資。

他稱，內地銀行部門和能源部門的大企業都在遵守制裁，也失去了在俄羅斯的商業機會。他們需要遵循制裁是因為他們很清楚違反制裁，在美國處境就會非常糟糕，如同華為。