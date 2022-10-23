紅牛創辦人Dietrich Mateschitz因病離世　終年78歲

能量飲品紅牛（Red Bull）奧地利籍創辦人馬特希茨（Dietrich Mateschitz）10月22日因病離世，終年78歲。他生前靠這款飲品致富，並推動品牌成為賽車場上的家傳戶曉名字。



英國廣播公司（BBC）及賽車新聞網站Autosport.com報道，馬特希茨在1972年於維也納大學商業經濟學系畢業後，加入消費品公司聯合利華（Unilever）工作，之後轉到寶潔（P&G）旗下的德國牙膏品牌Blendax效力。

馬特希茨在泰國出差時，發現一款名為「紅色的牛」（Krating Daeng）飲品，於是他在1984年於該款飲品的創辦人許書標（Chaleo Yoovidhya）合組紅牛公司，並在1987年建立紅牛品牌，之後成為全球最大的能量飲品企業，亦為馬特希茨帶來250億美元財富。

紅牛與體育界的關係，最先在贊助滑浪、冬季運動、懸崖跳水和爬山單車開始，公司將體育王國版圖擴展至一級方程式賽車，在1995年收購瑞士沙巴（Sauber）車隊，直到2001年分場之後，再於2004年將積架（Jaguar）車隊收歸旗下，並改名為紅牛車隊，更多次贏得年度總冠軍。

而在賽車場外，紅牛亦收購多間足球會，包括鄰近家鄉的薩爾斯堡紅牛、紐約紅牛、RB萊比錫等。

馬特希茨生前飽受長期病困擾，他離世後，遺下伴侶和兒子。報道指，紅牛車隊和姊妹車隊艾法托利（Alpha Tauri）的前途預計不受影響。