F1．人物誌｜角田裕毅續留艾法托利　紅牛高層盼三年求百藐成才

F1（一級方程式世界錦標賽）車隊艾法托利（Alpha Tauri）早前公布，日本車手角田裕毅來年將會留隊。

有云「養大一個F1車手最少要三年」，來年正正是角田裕毅在車隊的第三年。他自今年英國站與隊友加斯利「攬炒」後，被紅牛高層稱為「問題兒童」，縱然如此，這名日本車手依然保得住明年席位，除了自身改善外，紅牛兩大高層背後力撐也是保位關鍵，到底紅牛對角田押下的注碼能否收到合理回報呢？



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艾法托利周四（22日）宣布，日本車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）明年繼續留隊，將會是第3年效力這支紅牛姊妹隊。

千禧後角田裕毅升班投艾法托利 實而不華的日本小巨人

角田裕毅來季將留效艾法托利。（Getty Images）

當年登陸F1的角田裕毅，個子不高，臉上時常掛着笑容，感覺平易近人。經過新人賽季，坐上駕駛艙的角田，便會開啟「躁狂Mode」，不時透過無線電破口大罵。上季角田最經典的無線電，必定是伊莫娜站排位賽，爆粗直斥「大牛」的佩雷斯「阻住地球轉」，遇上塞車再說：「這是他X的塞車天堂！」

伊莫娜站｜排位賽激鬥 咸美頓第99次頭位 角田裕毅變燥底司機

角田裕毅在伊莫娜站發脾氣後，最終炒車收場。（資料圖片／Getty Images）

英國站與隊友攬炒惹禍

角田裕毅的火氣延至今季，終於闖禍，他在英國站心雄想超越隊友加斯利，可惜收掣不及撞中對方的車尾，齊齊滑出賽道，並撞爛加斯利戰車的尾翼，最終退賽收場，而角田被罰5秒後，包艇完賽。

與隊友「攬炒」當然是不理想，更嚴重的是影響大局。紅牛的韋斯達賓輾過加斯利遺下的碎片，破壞「韋少」的車底，大大影響戰車速度，結果由帶頭跌至第7名衝線。

英國站｜先撞隊友再累韋斯達賓失冠 日本車手公開道歉

We know they're close off-track, but the @AlphaTauriF1 pair got a little bit too close on track 😬#BritishGP #F1 pic.twitter.com/VOrNXPbxlv — Formula 1 (@F1) July 4, 2022

被紅牛高層稱為「問題兒童」

「搞着大佬」，角田難辭其咎，其後公開道歉了事。紅牛車隊青訓總監靴文馬高（Helmut Marko）也忍不住開腔，以「問題兒童」（Problem Child）稱呼角田，並透露車隊找來心理學家，嘗試改善角田暴躁的問題。

「上頭開到聲」，角田也承認這一點，「當我在比賽時，戴上頭盔，特別容易躁底，尤其是我不時透過無線電大嗌，顯出我更加暴躁。」角田不時被衝動影響決定，他逐漸意識到問題的嚴重性，並已經努力地改善，「我覺得今季已比上季（新人賽季）好，我最近能夠控制情緒，沒有如此浮躁，我保持自己冷靜。」

角田同時道出在F1世界生存的一個真理：「就算我大呼小叫，只要我有成績﹑有分數，根本沒有人理會！」

紅牛青訓總監靴文馬高（右）以「問題兒童」形容角田裕毅。（資料圖片／Getty Images）

分數反映不了角田的進步

角田今季僅得3站有分，累積11分，對上一次取分已經是5月的西班牙站，至今連續10站無斬獲。

今夏的車手市場因為華迪爾退役而「大兜亂」，艾法托利難以獨善其身，外界指角田裕毅的位置有可能被動搖，但他對來年的席位甚有信心，「我想留低，亦都搵唔到太多我唔可以留底嘅理由。」

縱然角田在分數上表現一般，但車隊上下也看得到他的進步。角田去年搬往意大利後，與車隊的關係愈來愈好，使他對車隊更有歸屬感，加上他在場上累積的經驗，逐漸懂得如何幫助車隊發展。

角田的表現及進步，隊友兼師兄加斯利看在眼內，「他（角田）今年變得更認真！」同時為車隊注入另一感覺，「今年我開始感覺到，我們是一隊人。他逐漸對F1更加熟悉，更會清晰地表達對戰車的評語，如何令戰車變得更快。」

加斯利對角田有不錯的評價。（資料圖片／Getty Images）

「問題兒童」又如何？

靴文馬高以「問題兒童」形容角田裕毅，原來在艾法托利領隊托斯（Franz Tost）的眼中，這是優點，「我喜歡『問題兒童』，因為他們有潛質。即使他們會犯錯，但這是他們學習過程的一部分。」

英國站的嚴重犯錯後，托斯立即捉角田入房「照肺」，警惕他不可再犯，在賽道上要更有耐心及紀律。雖然角田同樣未能躋身前十，更錄得兩次退賽，因為在法國站被奧干撞中，以及荷蘭站的機件故障，其餘分站皆能沒有大犯錯下完成賽事，已經是角田的一小進步。

培養新人需時，斷不能一下子判「死刑」。托斯認為，「我經常掛在口邊，一個車手至少需要3年時間，才可以完全適應F1。」

機會已到手，能否在F1站穩陣腳，就要看角田裕毅來年的造化。

托斯（左）處處維護角田裕毅，直言就算是「問題兒童」也不是問題。（資料圖片／Getty Images）

今季F1全季賽程：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

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